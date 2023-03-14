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【SIVB】滙豐倫敦先注入20億鎊助英國矽谷營運　風投人仕：滙豐不想失去SVB 的DNA

股市 08:57 2023/03/14

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【SIVB】滙豐倫敦先注入20億鎊助英國矽谷營運　風險投資：滙豐不想失去SVB 的 DNA

HSBC匯豐 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）及滙豐英國行政總裁Ian Stuart在電話會議向科技投資者表示，將投入20億英鎊，以確保 SVB UK （矽谷銀行英國子公司）繼續照常營業。彭博報道指，英國滙豐發言人確認金額，

滙豐昨宣布以1英鎊代價接手SVB UK，交易資金來自現有資源。祈耀年指，收購具有戰略意義，並將提高銀行在技術和生命科學領域板塊的參與。

英國風險投資公司LocalGlobe普通合夥人Suzanne Ashman指出，祈耀年及Stuart在電話會議指出，英國矽谷銀行的營運方式不會有重大變化，她指，「我們非常放心，他們（指滙豐）不想失去他們所買入機構的 DNA」。

滙豐未有說明是將新收購的業務作為獨立部門運營，還是保留 SVB 品牌。

根據滙豐銀行聲明，截至 3 月 10 日，英國矽谷擁有約 55 億英鎊的貸款和約 67 億英鎊的存款。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
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【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）

【SIVB】滙豐1蚊接收英國生意　矽谷銀行還值幾錢？股民持股銀行信心危機大爆發

記者：譚志偉

美股 外滙 英國 滙豐控股（00005）
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