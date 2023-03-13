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【內房股】景瑞控股3.14復牌　獨立調查確認49億人幣存款有抵押安排

股市 23:19 2023/03/13

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【內房股】景瑞控股3.14復牌　獨立調查確認49億人幣存款有抵押安排

內房股景瑞控股 （01862） 宣布，周二（14日）起復牌，稱已完成獨立調查結果，達成復牌條件。

羅兵咸永道去年5月31日在辭任景瑞控股核數師函件提出，在審核2021年業務時，集團所提供信息顯示，一筆合共49.1億元人民幣定期存款不存在凍結、擔保等，其後獲景瑞控股告知該等存款質押、資金劃轉及反擔保等所規限，兩者情況存在差異，同時羅兵咸永道未獲銀行客戶經理回函。

景瑞控股解釋，有7間境內子公司共持有49.1億元存款，上述存款涉及質押，以從該銀行獲取資金，而子公司財務經理有份向羅兵咸永道提供編製信息，但存款質押安排是由集團資金部負責處理。

景瑞控股指出，相關請求函已寄發予該銀行的營運部門，而非其銀行詢證函集中處理中心，因此，當羅兵咸永道向銀行詢證函集中處理中心作出查詢時，中心無法確認是否收到請求函或發出回函。

獨立委員會評估信納，由於上述存款的性質已釐清，故該問題已解決，未出現挪用資金的情況，另外瑞控股不同部門之間缺乏溝通，以及集團於關鍵時間並不 知悉該銀行作出該等過渡安排所致，概無涉及任何人員的任何不誠實行為。

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編輯：李哲毅

港股 景瑞控股（01862）
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