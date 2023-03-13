【SIVB】DWS：矽谷銀行事件對歐洲銀行溢出效應有限　美銀行業存款競爭將加劇

▲ 【SIVB】DWS：矽谷銀行事件對歐洲銀行溢出效應有限 美銀行業存款競爭勢加劇

美國矽谷銀行SVB爆煲持續發酵，德意志資產管理DWS發表報告認為，美國監管機構在周末採取果斷行動後，市場會稍作喘息，但仍需謹慎行事。 DWS稱，已對美國結構性融資評級下調至中性，認為市場未來一段時間仍處於緊張不安以及「現金保護模式」。

DWS重申，對歐洲銀行業評估基本正面，提到英國政府正就分隔SVB英國部門一事，制定措施支援英國科技業，但預計SVB對歐洲銀行溢出效應有限，SVB 只有8%存款是放在美國以外。不過，DWS提醒，市場可能會在未來幾天考驗監管機構的決心。

美銀行業存款競爭將加劇

美國銀行業方面，DWS稱，3至24個月的美國國庫債券（Treasury Bill）收益率仍然很高，增加替代股票及銀行存款吸引力，故認為美國銀行針對儲蓄存款競爭將會加劇，而小型銀行處於不利地位。

DWS稱，小型銀行所提供的服務較少，企業財務主管現時或會尋求將資金轉移到別處，此外，美國小型銀行平均更容易受到商業房地產等影響，並且對寫字樓行業的風險敞口也更高。

市場對美聯儲重新加大加息預期再次降溫

DWS認為，對於政府債券市場而言，最關鍵是近期事件是否意味美聯儲須減慢加息，或者至少不須加快至50個基點，報告提到，市場對美聯儲重新加大加息預期再次降溫，不過DWS同時稱，鑑於通脹風險仍然普遍存在，預計聯儲局不會突然轉變態度。

DWS料，聯儲局將較預期謹慎，美元兌歐元將略微走軟，但預計不會出現重大波動。

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記者：李哲毅