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【新股IPO】物業開發商中億基業遞表　萬科為戰略合作夥伴

新股IPO 07:30 2023/03/14

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【新股IPO】物業開發商中億基業遞表　萬科為戰略合作夥伴

萬科 （02202） 戰略合作夥伴、內地物業開發商，中億基業遞表上市，國泰君安國際為獨家保薦人。去年收入115.16億元（人民幣，下同），按年跌11%；當中住宅開發及銷售103.39億元，按年減少11.6%，附屬公司中房萬科實業貢獻收入57.98億元，佔總收益50.5%，並共同成立兩家非全資附屬公司。中億基業去年持續經營業務溢利按年減少6%至13億元。

中億基業主要開發及銷售中高端住宅物業，截至去年底共有42個物業開發項目，總建築面積約66.27萬平方米，涉寧夏、青海、陝西及四川。集團亦有開發及管理商業物業，如住宅的商場及零售店。

中億基業預期，集資額將作建設現有及未來項目，如雲上閱海及東方雲錦；取得一幅位於東方雲錦的土地；償還現有借款，涉來自寧夏黃河宏村商業銀行的借款，年利率6.63%，將於2024年6月到期；以及一般營運用途。

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記者：宋佩恩

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