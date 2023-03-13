  • 19°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 22:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜平保系】金融壹賬通第4季虧損收窄至1.77億人幣　香港虛銀營收增92.9%

股市 20:57 2023/03/13

分享：

分享：

【業績｜平保系】金融壹賬通第4季虧損收窄至1.77億人幣　香港虛銀營收增92.9%

金融壹賬通 （06638） （美：OCFT）公佈第4季業績，期內收入12.42億元（人民幣，下同），按年跌3%；淨虧損約1.77億元，按年收窄51%；每股ADS蝕4.8元。金融壹賬通董事長兼首席執行官沈崇鋒稱，上季受累疫情，壹賬通業務開展受限，導致按交易量收費產品減少以及實施類項目交付的延遲，提到上季經營效率提升，帶動虧損縮窄。

全年計，金融壹賬通收入44.64億元，按年增8.0%；淨虧損8.72億元，按年跌31.9%；每股ADS蝕23.9元。

金融壹賬通提到，香港PAOB平安壹賬通銀行在內虛銀業務上季收入增長92.9%，平安金融壹賬通徵信服務預計今年底開業。

金融壹賬通預計，復甦將會是一個過程，今年會重點提升第三方客戶收入和淨利率。首席財務官羅永濤稱，上季公司提升產品標準化，同時疊加部分季度性因素，毛利率提升至40.3%，按年增5.1個百分點。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

相關文章：

【業績｜互聯網醫療】平安健康CFO：削低毛利業務改善收入結構　去年虧損收窄6成（第二版）

【大行報告｜平保】平保獲摩通上調目標價至85元　大摩引述平保管理層指內地解封創造利好壽險業務環境

記者：李哲毅

美股 港股 金融壹賬通（美：OCFT） 金融壹賬通（06638）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【日圓匯價】日圓飈1.7%、兌港元5.91算　專家：SVB矽谷銀行爆雷觸發資金追日圓

下一篇文章

【SIVB】滙豐1蚊接收英國生意　矽谷銀行還值幾錢？股民持股銀行信心危機大爆發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付擠提　百分百保障矽谷銀行存款、強制Signature Bank倒閉
【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付擠提　百分百保障矽谷銀行存款、強制Signature Bank倒閉
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？　SOHO潘石屹否認血本無歸（第三版）
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？　SOHO潘石屹否認血本無歸（第三版）
【恒指夜期+北水】北水吸資3.4億買中移動　減倉ETF　恒指夜期跌177點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資3.4億買中移動　減倉ETF　恒指夜期跌177點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款