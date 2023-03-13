▲ 【業績｜平保系】金融壹賬通第4季虧損收窄至1.77億人幣 香港虛銀營收增92.9%

金融壹賬通 （06638） （美：OCFT）公佈第4季業績，期內收入12.42億元（人民幣，下同），按年跌3%；淨虧損約1.77億元，按年收窄51%；每股ADS蝕4.8元。金融壹賬通董事長兼首席執行官沈崇鋒稱，上季受累疫情，壹賬通業務開展受限，導致按交易量收費產品減少以及實施類項目交付的延遲，提到上季經營效率提升，帶動虧損縮窄。

全年計，金融壹賬通收入44.64億元，按年增8.0%；淨虧損8.72億元，按年跌31.9%；每股ADS蝕23.9元。

金融壹賬通提到，香港PAOB平安壹賬通銀行在內虛銀業務上季收入增長92.9%，平安金融壹賬通徵信服務預計今年底開業。

金融壹賬通預計，復甦將會是一個過程，今年會重點提升第三方客戶收入和淨利率。首席財務官羅永濤稱，上季公司提升產品標準化，同時疊加部分季度性因素，毛利率提升至40.3%，按年增5.1個百分點。

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記者：李哲毅