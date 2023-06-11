▲ 【新股IPO】來凱醫藥通過上市聆訊 信達生物及諾華為合作方

諾華（美：NVS）持股的來凱醫藥周五（9日）通過聆訊，中金為獨家保薦人。來凱醫藥現時沒有商業化產品及收入，去年虧損擴大4%至7.82億元人民幣，涉研發、行政開支及金融工具公允價值變動。

集團現時共有兩款核心產品及13項候選產品，核心產品包括雄激素合成抑制劑LAE001及三磷酸腺苷競爭性抑制劑LAE002，可抑制細胞色素CYP17A1及CYP11B2，用於治療前列腺癌，LAE001料今年第三季取得第二期數據。LAE002可用於治療卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及耐藥實體瘤PD-1及L1。截至最後可行日期，集團無意向或計劃向國內外市場授權LAE002，預計LAE002針對鉑耐藥卵巢癌（PROC）適應症的二至六線治療將最快於今年第四季遞交FDA及NDA申請。

集團預期集資額將作推進核心產品LAE001及LAE002的臨床開發；加快其他現有管線研發，計劃於華東地區製造符合GMP生產設施；增強全球網絡；以及一般營運用途。

據2018年的股東協議，來凱需向諾華發行16.52萬股份，以致諾華於LAE002及LAE003許可協議結束時可間接持有來凱醫藥科技6%股權；諾華於來凱科技的最終實益權益須保持於6%，直至來凱估值達7000萬美元。除與諾華合作，來凱與信達生物 （01801） 附屬公司亦有合作LAE002臨床試驗。

來凱醫藥截至去年4月，共進行5輪投資，籌得1.68億美元，投資者包括OrbiMed Asia Partners，GP Healthcare Capital，以及深圳市創新投資集團。

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記者：宋佩恩