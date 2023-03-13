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【SIVB】滙豐1鎊接收英國生意　矽谷銀行還值幾錢？股民持股銀行信心危機大爆發

股市 20:20 2023/03/13

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【SIVB】滙豐1鎊接收英國生意　矽谷銀行還值幾錢？股民持股銀行信心危機大爆發

美國矽谷銀行倒閉後，爆發對銀行股的信心危機，矽谷銀行被美國監管機構接管後，英國亦將矽谷銀行的英國子公司破產，最新德國亦矽谷銀行德國關停。英國的處理方案，是將矽谷銀行英國資產1蚊英鎊賣給滙豐 （00005） ，投資者關注的是，原本值錢的業務，突然被外地司法區清算，原有矽谷銀行的投資者損失一定巨大。

其次是市傳憂慮會出事的銀行名單，達10至20間，這為數不菲的銀行，投資者若持有這些銀行股票，風險是隨時被各地監管機構接收，或誤以救存款為名，然後將值錢的資產，1蚊賣給其他銀行，觸發板塊信心危機。

美國第一共和銀行股價盤前再跌70%，PacWest Bancorp盤前跌37%，Western Alliance Bancorp盤前跌29%，市場最不明白是嘉信理財盤前亦曾跌25%。

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開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

記者：譚志偉

港股 美股 股票 英國 英鎊 滙豐控股（00005） 銀行
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