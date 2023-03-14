滙豐推海外護照持有人數碼開戶服務 經流動應用程式遙距申請 處理時間縮短至10分鐘內

近年不少人移居海外，滙豐（00005）最近一項針對國際公民的環球研究顯示，計劃移居香港的受訪者中，有62%擔心到埗後如何管理財務。同時，有 75%對尋找切合個人需要的金融服務感到憂慮。這些都反映了財務不確定因素如何對影響他們移居海外的體驗或印象。

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為向計劃移居香港或對本港銀行服務有需求的海外客戶 1 提供更好支援，滙豐推出新服務讓他們可透過流動裝置遙距申請開立香港銀行戶口，全程少於10分鐘。



此前，非香港身份證持有人如欲開立香港銀行戶口，必須親臨滙豐的香港或海外分行辦理。海外的申請或需時兩週處理。

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此項全港首創的服務，讓合資格的個人客戶憑海外護照，經香港滙豐流動理財應用程式便可遙距開戶。客戶除可於10分鐘內以流動裝置完成整個開戶程序並使用戶口，亦能夠即時設定流動理財，或可於抵港前收到提款卡。



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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務國際客戶及卓越理財策劃主管吳詠儀表示：「滙豐致力成為世界領先並受國際客戶推崇的銀行，我們一直努力為客戶提供最佳解決方案，讓他們獲得一致及無憂的服務體驗。這項市場首創的服務反映滙豐繼續利用科技提升流動理財服務，亦體現了滙豐全力支持香港透過吸引世界各地的人才和投資者，發展成為領先全球的國際城市。」

註：以上服務適用於 18 至 64 歲，持有澳洲、比利時、加拿大、印度、愛爾蘭、意大利、澤西島、墨西哥、菲律賓、新加坡、南非、英國、美國、越南或台灣簽發的護照，並居於澳洲、加拿大、香港、澳門、新加坡、英國或美國的客戶。

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責任編輯：陳詠妍