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【內險股】國壽首兩個月保費收入增兩成　一文看清內險股收入（附表）

股市 07:22 2023/03/14

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一文看清內險股收入

内險股陸續公布2月保費收入，國壽 （02628） 2月保費收入為2,459億元，按年增21.6%；單月保費438億元，按年增28.8%。平保 （02318） 2月原保費收入按年增12.5%至524.9億元；首兩個月原保費合同收入按年增5%至1922.6億元；旗下財險按年增5.1%至499.7億元；壽險按年增5.1%至1353.1億元；養老險按年跌9.6%至333.4億元；以及健康保險收入按年增15.6%至363.7億元。

  • 內險首兩個月保費收入
  • 國壽/2459億人幣/+22%
  • 平保/1923億人幣/+5%
  • 人保/1667億人幣/+5%
  • 財險/1002億人幣/+9%
  • 眾安在綫/39億人幣/+17%

眾安在綫 （06060） 首兩個月原保費收入按年增16.9%至約39.2億元（人民幣，下同），單月保費收入18.8億元，按年增39.8%。

人保 （01339） 單月原保費收入511.95億元，按年增8.7%；首兩個月原保險收入共1667.1億元，按年增4.7%，當中人保財險 （02328） 收入按年增9.2%至1001.9億元；人保壽險收入按年減少7.1%至496億元；人保健康收入按年增19.9%至169.1億元。

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記者：宋佩恩

保險公司 港股 中國財險（02328） 中國人民保險集團（01339） 中國平安（02318） 眾安在線（06060）
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