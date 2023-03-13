【員工福利】Elon Musk計畫為旗下員工打造「公司小鎮」 傳佔地約2.33平方公里

居住空間，租金高昂的問題困擾著不少香港人，但原來Elon Musk也有這個煩惱，不過並不是他本人負擔不起租金，而是擔心其下員工的居住問題影響公司運作，根據外媒報導，Elon Musk近期為了解決這個問題，他似乎有意為Tesla、Boring以及SpaceX的員工打造一座「公司小鎮」，目前Elon Musk的旗下機構已經在當地購入至少3,500畝的地皮（約2.33平方公里）。

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消息指，Elon Musk正在籌備的小鎮名字為「Snailbrook」，將會在德州Austin附近的 SpaceX和Boring Company設施旁邊，裏面將會有 110 個住宿單位。單位每月大概需要800美元以上的租金，相比起附近城市的同類型物業租金約2,200美元左右的價格便宜了不少。「Snailbrook」在落成之後，除了會有 兒童學校，還將舉行選舉，選出自己的鎮長。

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根了解，目前這座的城市所在地已建成模塊化房屋（Modular Homes）、水池、室外運動場和體育館，入住員工如不幸被解僱，則有30日可以搬離。據傳目前已有部分Tesla、Boring和SpaceX的員工已經獲得邀請進駐。

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撰文：鄭日棱