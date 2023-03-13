  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【員工福利】Elon Musk計畫為旗下員工打造「公司小鎮」 傳佔地約2.33平方公里

理財智慧 19:49 2023/03/13

分享：

分享：

居住空間，租金高昂的問題困擾著不少香港人，但原來Elon Musk也有這個煩惱，不過並不是他本人負擔不起租金，而是擔心其下員工的居住問題影響公司運作，根據外媒報導，Elon Musk近期為了解決這個問題，他似乎有意為Tesla、Boring以及SpaceX的員工打造一座「公司小鎮」，目前Elon Musk的旗下機構已經在當地購入至少3,500畝的地皮（約2.33平方公里）。

【政府工略】發展局招聘園境師　月薪6.5萬元起跳　實際工作做啲咩？【下一頁

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

消息指，Elon Musk正在籌備的小鎮名字為「Snailbrook」，將會在德州Austin附近的 SpaceX和Boring Company設施旁邊，裏面將會有 110 個住宿單位。單位每月大概需要800美元以上的租金，相比起附近城市的同類型物業租金約2,200美元左右的價格便宜了不少。「Snailbrook」在落成之後，除了會有 兒童學校，還將舉行選舉，選出自己的鎮長。

【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

根了解，目前這座的城市所在地已建成模塊化房屋（Modular Homes）、水池、室外運動場和體育館，入住員工如不幸被解僱，則有30日可以搬離。據傳目前已有部分Tesla、Boring和SpaceX的員工已經獲得邀請進駐。

【政府工略】發展局招聘園境師　月薪6.5萬元起跳　實際工作做啲咩？【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
美國 馬斯克 員工福利 Tesla SpaceX

下一篇文章

【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【飲食業人才荒】時薪100元也難請人 顧問公司如何為餐廳度難關？
【飲食業人才荒】時薪100元也難請人 顧問公司如何為餐廳度難關？
【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【SVB】在政府接管前數小時　矽谷銀行員工仍收到Bonus
【SVB】在政府接管前數小時　矽谷銀行員工仍收到Bonus
【2023消費券】上一期未用完會影響4月派錢？何時前要用完？用八達通拎消費券注意事項一覽
【2023消費券】上一期未用完會影響4月派錢？何時前要用完？用八達通拎消費券注意事項一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款