【日圓匯價】日圓飈1.7%、兌港元5.91算　專家：SVB矽谷銀行爆雷觸發資金追日圓

日圓單日升勢凌厲，截至本港時間晚上8時39分報132.649兌1美元，升值1.7%，港滙目前7.8415計，100日圓兌港元5.91。隨着美國監管機構介入矽谷金融（美：SIVB）旗下矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）爆雷事件，聯儲局周一（13日）開緊急閉門會議，投資者料聯儲局或不再採取激進的貨幣路線，美元指數下跌。分析認為，資金從美元流向避險資產，加上市場預期日本央行換帥後將逐步結束寬鬆貨策，圓滙年內形勢大好。

盧楚仁：日央或年內完成收緊貨策三部曲 圓滙或見110水平

獨立外滙商品分析師盧楚仁表示，SVB事件觸發避險資金泊入日圓，市場預期聯儲局貨幣政策或會偏鴿，或放緩加息步伐。另一邊廂，植田和男將接替黑田東彥而成為日本央行總裁，市場預期植田將「擠牙膏」收緊貨策，年內完成「三部曲」：第一，將日本10年期國債孳息曲線控制（YCC）波幅區間上調至0.75厘甚或取消YCC而讓日本債息在市場自由浮動；第二，退市結束量寬；第三，加息。他指日本經濟已復甦，適合央行逐步退市加息，若不加息，民眾購買力將受削弱，加上首相岸田文雄支持度低，或年內有意提前大選，政治形勢或產生壓力讓央行退市。

盧楚仁稱，上述情況有利圓滙走強，本周有望挑戰129.8（100日圓兌港元6.04），若日央貨策基本因素持續籠罩市場，日圓後市看好，今年底或走強至介乎110至115水平（100日圓兌港元7.13至6.82），市民若計劃遊日，宜盡早「唱Yen」。

熊俊傑：年內日圓倘脫負利率 圓滙見125難度不大

艾德證券期貨高級副總裁熊俊傑表示，上周公布的美國非農就業數據顯示就業人數減少，失業率升至3.6%，較市場預期3.4%高，未符合聯儲局主席鮑威爾若經濟數據續強或加快加息的條件，加上SVB事件令市場擔心出現系統性金融風險，且估聯儲局未必加快加息，加息預期降溫下，資金流出美元。此外，市場憧憬日本貨策將隨央行易帥後變為緊縮，令日圓偏強。

熊俊傑指，日圓短線料看131（100日圓兌港元6），相信SVB的風險因素或隨着美國監管機構介入而逐步淡化，之後就看日央貨策路線，若年內擺脫負利率，政策利率加至0.1厘，圓滙見125（100日圓兌港元6.27）難度不大，倘再配合美元不復強勢，圓滙走強可望120水平（100日圓兌港元6.53）。

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記者：胡學能