▲ 【HSBC滙豐】恒生大學向王冬勝頒授榮譽法學博士學位 「香港即使遇到金融風暴或市場震盪，都能走出陰霾」

香港恒生大學周一向香港上海滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝頒授榮譽法學博士學位，表揚他的卓越成就，以及對社會和恒生大學的貢獻。王冬勝表示，能夠獲得香港恒生大學頒授榮譽法學博士學位這項殊榮是其莫大榮幸，感謝家人、同事、合作夥伴，以及客戶一直以來的支持。

王冬勝指，自己在銀行業已經接近50年，深深感受到業界在鞏固香港國際金融中心方面，擔當重要角色，自己多年來經歷這個城市的起起跌跌，見證香港即使遇到金融風暴或市場震盪，每次都能夠以更強的姿態走出陰霾，未來他會繼續貢獻這個國際金融中心，亦會更積極服務社區。

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編輯：陳韻妍