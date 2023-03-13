【消費券2023】用八達通拎消費券懶人包！港鐵站加設八達通服務大使協助市民

政府較早前宣布發放新一輪消費券。八達通提醒市民新一輪消費券計劃無須重新登記，只須準備好已登記2022年消費券計劃的八達通卡，便可在4月16日開始拍卡領取消費券。如市民已登記上一輪消費券計劃的八達通卡已退還、遺失或失效，則須更改消費券計劃登記紀錄。

同場加映：【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

八達通表示，為協助市民輕鬆領取消費券，由即日起 （早上8時至下午5時）至4月15日，將於12個港鐵站加設八達通服務大使，以協助市民解決相關查詢。設有八達通服務大使的港鐵站包括∶ 荃灣、佐敦、屯門、藍田、柴灣、天水圍、上水、坑口、油塘、美孚、石硤尾及粉嶺。稍後將有更多港鐵站設八達通服務大使，詳情可見八達通消費券網站。

八達通消費券懶人包：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

如市民已登記消費券計劃的八達通卡已退還、遺失或失效，須於3月29日或之前透過政府消費券計劃網站自行更改其儲值支付工具帳戶登記紀錄，以另一張八達通卡領取2023年消費券計劃第一期消費券。有需要的市民亦可到消費券計劃的8間臨時服務中心，由職員協助辦理手續。

【2023消費券】上一期未用完會影響4月派錢？何時前要用完？用八達通拎消費券注意事項一覽【見下頁】

至於樂悠咭持有人，如其已登記2022年消費券計劃的八達通卡已退還、遺失或失效，可透過政府消費券計劃網站自行更改其儲值支付工具帳戶登記紀錄，或致電八達通消費券客戶服務熱線2969 5588， 更改以樂悠咭登記領取2023年第一期消費券。

剛領取樂悠咭，而現正使用八達通領取消費券的市民，毋須急於更改儲值支付工具的帳戶登記資料。市民可用已登記2022年消費券計劃的八達通卡先行領取第一期消費券，此舉可避免市民延誤領取2023年消費券計劃第一期消費券。

同場加映：【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機