【入境內地】澳門調整經澳入境內地檢疫要求　曾赴港人士毋須出示澳門健康碼及核酸檢測

澳門新冠病毒感染應變協調中心公布，由明日（14日）起調整有香港旅居史人士，由澳門前往內地時的檢疫要求。

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協調中心宣布，由14日零時起，取消從澳門離境前往內地時，須經人工專道的要求。按照新措施，以到達澳門翌日起計7天內，由香港入境本澳，但沒有7天內台灣地區或外國旅居史人士，不論是否前往內地，皆可按一般方式離境，毋須出示澳門健康碼或核酸檢測陰性報告。

不過曾到訪台灣或外國旅居史的3歲以上人士的檢疫要求維持不變，即仍須經人工專道離境，不可經車道離境。

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另一方面，訪客經澳門國際機場、碼頭離境前往香港、台灣地區或外國，須出示登機證、船票；而經澳門任何口岸離境前往內地，須出示48小時核酸檢測陰性證明。

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