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【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

iMTV＋ 19:45 2023/03/13

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青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

其他股評時段:

01:00 美國救市 港股高開高走
04:10 新經濟企業大危機？
05:50 恒指裂口已補大半
08:00 港股通新貴大升
08:50 後市睇美滙及債息
10:55 01299 友邦
12:30 標指納指見頭肩頂
24:00 內房發盈警
24:50 汽車股擔心減價戰
27:20 電信股加派息
31:00 資金湧入國債
34:20 00777 網龍
35:55 00823 領展
38:30 00992 聯想
41:00 00358 江西銅
42:50 00586 海螺創業
44:20 01211 比亞迪
48:00 留意中美經濟數據

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欄名 : 青姐話

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