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【毛記1716】毛記葵涌抽高逾2倍重上1元　「Ken Sir」呂宇健增持毛記葵涌　首突破披露門檻

Hot Talk 09:32 2023/03/14

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維權投資者「Ken Sir」呂宇健披露，場內增持毛記電視、100毛母公司毛記葵涌 （01716） 7萬股，每股成交價為0.48元。雖然最新披露的交易金額僅3.36萬元，但呂宇健持有的毛記葵涌股權首度突破5%強制披露門檻，令他需要向聯交所申報權益。呂宇健最新持有1352.8萬股毛記葵涌或5.01%，以昨（14日）0.475元計，市值約643萬元。

毛記葵涌抽高2.8倍，報1.75元，重上1元，創兩年高。

呂宇健目前持有逾5%權益的港股包括GEM上市的創天傳承 （08195） 、利駿集團 （08360） 。呂宇健近年屢以維權投資者角色，參與建議分拆滙豐、華置私有化的議題。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

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港股 毛記葵涌（01716） 創天傳承（08195）
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