【毛記1716】【毛記1716】毛記葵涌抽高9成　「Ken Sir」呂宇健持股超5%、希望林日曦回歸與林溢欣直播帶貨

維權投資者「Ken Sir」呂宇健披露，場內增持毛記電視、100毛母公司毛記葵涌 （01716） 7萬股，每股成交價為0.48元。雖然最新披露的交易金額僅3.36萬元，但呂宇健持有的毛記葵涌股權首度突破5%強制披露門檻，令他需要向聯交所申報權益。

毛記葵涌開市抽高2.8倍，報1.75元，創兩年高，隨後升幅收窄，最新報0.89元，升近9成。

呂宇健最新持有1352.8萬股毛記葵涌或5.01%，以昨（14日）0.475元計，市值約643萬元。

呂宇健：希望林日曦回歸

他今日（14日）在Facebook 發帖表示，購買毛記葵涌的原因是「價值投資」，以及一直追看毛記旗下藝人「東方昇」。他又指，希望創辦人林日曦可以回歸毛記，並聯同補習名師林溢欣直播帶貨。

呂宇健目前持有逾5%權益的港股包括GEM上市的創天傳承 （08195） 、利駿集團 （08360） 。呂宇健近年屢以維權投資者角色，參與建議分拆滙豐、華置私有化的議題。

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