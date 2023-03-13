  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 20:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SIVB】歐洲爆金融信心危機　歐債價急升歐股瀉　瑞信曾挫14.8%創歷史新低

股市 19:14 2023/03/13

分享：

分享：

歐洲爆金融信心危機　憂火燒連環船　歐債價急升歐股瀉

矽谷銀行事件持續發酵，並觸發歐洲金融信心危機，歐洲債價急升，德國國債債格勢將創下紀錄最大的漲幅，拖累歐股急跌逾1.8%。德國聯邦金融監管局（BaFin）最新發聲明指，下令關停矽谷銀行德國分行。

歐洲銀行股周一成重災區，瑞信（Credit Suisse）周一曾跌14.8%，低見2.12瑞士法郎，再創盤中新低，現報2.24瑞士法郎，跌10%。

德國商業銀行跌1成

Refinitiv Eikon 數據顯示，瑞信債價周一同樣下跌，瑞信美元永續債券所受打擊最大，面值下跌5至10美分。

其他歐洲銀行同遭重創，德國商業銀行Commerzbank現跌10%，西班牙桑坦德銀行Banco Santander下跌 7%，荷蘭國際集團ING下跌 6.5%。

矽谷銀行德國分行將不被允許出售資產或付款

BaFin指，矽谷銀行德國分行將不被允許出售資產或付款，因為該行存在不能履行對債權人承諾的風險。同時，該行亦要關閉客戶業務。

投資界憂慮矽谷銀行事件將火燒連環船，開始押注美國聯儲局將會放緩加息步伐，市場亦調整對歐洲加息步伐預期，交易員押注歐央行到10月將利率升至3.5厘左右，低於上周預測的頂部4.2厘。

德國國債大漲

資金湧向債市，德國國債債格勢將創下紀錄最大的漲幅，對利率最敏感的兩年期德國債息跌逾40個基點，朝向歷史最大單日跌幅，超越2008年金融危機時的下跌幅度。

資金避險情緒急升，歐股急跌，德國DAX 40跌2.6%，法國CAC 40指數跌1.9%，英國富時100指數亦要跌1.7%。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

相關文章：

【SIVB】銀行風暴席捲至第一共和銀行FRC、周一盤前狂跌6成半　此前稱獲摩通額外融資

【SIVB】金管局下周舉行巴塞爾委員會會議　阮國恒：料會上觸及討論矽谷銀行事件

編輯：袁諾曦

股票 美股 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【今日至HOT】1種咖啡熱量是美式咖啡62倍｜梁朝偉中環舖賺逾半億

下一篇文章

【SIVB】矽谷銀行倒閉觸發歐美金融市場震盪　一文看清事態發展、各界評論及事件影響（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付擠提　百分百保障矽谷銀行存款、強制Signature Bank倒閉
【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付擠提　百分百保障矽谷銀行存款、強制Signature Bank倒閉
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？　SOHO潘石屹否認血本無歸（第三版）
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？　SOHO潘石屹否認血本無歸（第三版）
【恒指夜期+北水】北水吸資3.4億買中移動　減倉ETF　恒指夜期跌177點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資3.4億買中移動　減倉ETF　恒指夜期跌177點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款