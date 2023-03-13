【SIVB】歐洲爆金融信心危機　憂火燒連環船　歐債價急升歐股瀉

▲ 歐洲爆金融信心危機 憂火燒連環船 歐債價急升歐股瀉

矽谷銀行事件持續發酵，並觸發歐洲金融信心危機，歐洲債價急升，德國國債債格勢將創下紀錄最大的漲幅，拖累歐股急跌逾2%。德國聯邦金融監管局（BaFin）最新發聲明指，下令關停矽谷銀行德國分行。

BaFin指，矽谷銀行德國分行將不被允許出售資產或付款，因為該行存在不能履行對債權人承諾的風險。同時，該行亦要關閉客戶業務。

投資界憂慮矽谷銀行事件將火燒連環船，開始押注美國聯儲局將會放緩加息步伐，市場亦調整對歐洲加息步伐預期，交易員押注歐央行到10月將利率升至3.5厘左右，低於上周預測的頂部4.2厘。

資金湧向債市，德國國債債格勢將創下紀錄最大的漲幅，對利率最敏感的兩年期德國債息跌逾40個基點，朝向歷史最大單日跌幅，超越2008年金融危機時的下跌幅度。

資金避險情緒急升，歐股急跌，德股跌2.4%，法股跌2.5%，英股亦要跌2.1%。

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編輯：袁諾曦