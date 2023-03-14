【奧斯卡】迪士尼播《美人魚》電影預告片 女主角亮相頒獎

今屆奧斯卡頒獎禮現場充滿驚喜，會上公開迪士尼（Disney）真人版電影《美人魚》（Little Mermaid）的預告片，女主角非裔歌手Halle Bailey更穿著藍色晚裝亮相負責頒獎。

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年僅22歲的Halle Bailey獲選主演《美人魚》後，網民一度指Halle Bailey的膚色與外型和原著不符。但也有非裔觀眾，為Halle Bailey能成為代表非裔的新一代迪士尼公主而感動欣喜。

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Halle Bailey以頒獎嘉賓身份行奧斯卡紅地毯，身穿粉藍色Dolce & Gabbana無肩帶禮服，胸部和腰部位置縫有透明薄紗，展現美人魚夢幻靈動的美態。

奧斯卡典禮公開《美人魚》預告片，一開始可見Halle Bailey飾演的美人魚Ariel美救英雄，將Jonah Hauer-King飾演的埃里克王子（Eric）拯救上岸。

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西班牙演員Javier Bardem則飾演美人魚Ariel的父親King Triton，他嚴肅告誡Ariel要停止迷戀人類。

另一亮點為瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）飾演的海女巫烏蘇拉（Ursula），預告片收錄了烏蘇拉經典的笑聲，獲網民一致稱讃十分貼合原著形象。

Halle Bailey也獻唱了《美人魚》的經典歌曲《Part of Your World》，展現澎拜高音和實力唱功。

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責任編輯：鄭錦玲