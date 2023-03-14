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【汽車股】保時捷去年多賺23%　收入破紀錄達376億歐元

股市 05:44 2023/03/14

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【汽車股】保時捷去年多賺23%　收入破紀錄達376億歐元

保時捷（德：P911）公布2022年全年業績，收入按年增13.6%至376億歐元，破紀錄；經營利潤按年增27%至67.7億歐元，純利49.57億歐元，每股盈利5.43歐元，增23%，每股普通股派1歐元，優先股派1.01歐元。保時捷預期2023年收入介乎400至420億元；經營回報介乎17%至19%。保時捷早段跌3%，報110.2歐元。

保時捷全年交付30.99萬輛汽車，其中包括Cayenne按年增15%至9.6萬輛；Panamera按年增13%至3.4萬輛；911按年增5%至4萬輛。

集團目標於2030年純電動車產品達至80%，旗下品牌Macan預計將於2024年交付。為解決市場仍有燃油車，保時捷於去年推出eFuels應對。集團董事會主席Oliver Blume解釋eFuel與電動車並無衝突，能夠解決現時燃油車需求，較符合氣候整體利益。

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