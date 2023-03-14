英國最佳工作城市排名 倫敦僅第5位

求職網站Glassdoor發表最新調查，指英國首都倫敦在全英最佳工作城市排名中只位列第5名，冠軍由距離倫敦約1小時路程的劍橋（Cambridge）奪得。

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調查分析10萬條匿名評論，發現劍橋民眾對工作的滿意度最高，滿分5分中取得3.91分，遠超Glassdoor英國工作平均的3.79分。倫敦亦取得高於平均的3.85分，但最終只有第5名。

調查估計，劍橋高分數與當地的企業種類有關。當地軟件公司Gearset行政總裁博伊爾（Kelvin Boyle）表示，劍橋有大量科技公司，創造競爭環境吸引人才。

博伊爾指劍橋企業的競爭及高增長環境促使公司需要開出最優秀條件，爭取最出色的人才前來就職。博伊爾稱當地企業不止提供具競爭力薪資﹑福利及工作模式，而且有職業晉升與發展前景。

最佳工作城市前10名（由低至高）

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劍橋大型科企TTP的人力主管泰勒（Chantal Taylor）亦指出，不少員工選擇當地而非倫敦，主要是因為環境。她指劍橋文化氣息濃厚，而且靠近郊區，與倫敦有明確對比。

根據英國國家統計局（ONS）數據，劍橋平均年薪為38,784英鎊（約36.8萬港元），比當地平均33,280英鎊（約31.5萬港元）高出不少。

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責任編輯：吳漢培