【青年宿舍】保良局青年綠洲1680個宿位今起招租 月租最低2950元至起

位於元朗的保良局李兆基青年綠洲今日(13日)進行招租啟動禮，有興趣入住的18至30歲在職青年，可經網頁申請。保良局會在3星期後進行首輪抽籤，4月起面見申請者。

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申請資格詳情資料如下：

地址： 元朗大樹下西路18號 總樓層： 27層 宿位數目： 1,680個 房間數目： 一人房間：816個（每間面積：約179至214平方呎） 二人房間：432間每間面積：約199至240平方呎） 房內設施： 獨立洗手間、浴室、電熱水爐、窗式冷氣機、床具（床架連床褥及床墊）、入牆衣櫃、書桌、椅子、小型雪櫃、鋅盆、窗簾 共用空間： 廚房、洗衣房、閱覽室、圖書館、多用途活動室、戶外籃球場、平台花園及停車場 租金： 市值租金50% 每月租金範圍一人房間：2,950元至3,750元 二人房間：3,100元至4,200元 註：租金按房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂 租期： 首次租期為期2年，期滿後可續約，約租期合計最多5年 收入上限： 一人房間申請者：

平均每月個人收入：2.5萬元 二人房間申請者： 平均每月二人收入：5萬元 總資產淨值上限： 一人房間申請者：38萬元 二人房間申請者合計：76萬元

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青年綠洲將設有1,680個宿位，為18至30歲在職青年提供可負擔及舒適的獨立生活空間，租金為市值的一半，申請人最長可租住 5 年。青年綠洲共有816間單人房及432間雙人房，租金範圍為2,950至4,200港元，按房型、房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂。預計於4月起面見申請者，如申請者符合資格便可選擇入住之單位，預計首批佳客可於5月開始人伙。截至12點半，約有百多人開始申請，機構表示首批將可先容納500人入住。

單位圖片：

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撰文：鄭日棱