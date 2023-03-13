  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青年宿舍】保良局青年綠洲1680個宿位今起招租 月租最低2950元至起

理財智慧 18:41 2023/03/13

分享：

分享：

位於元朗的保良局李兆基青年綠洲今日(13日)進行招租啟動禮，有興趣入住的18至30歲在職青年，可經網頁申請。保良局會在3星期後進行首輪抽籤，4月起面見申請者。

【實習計劃】政府夥24間企業推「企業內地與海外暑期實習計劃2023」 將提供多個內地及海外工作實習名額【內附申請連結 】【下一頁

申請資格詳情資料如下：

地址： 元朗大樹下西路18號
總樓層： 27層
宿位數目： 1,680個
房間數目：

一人房間：816個（每間面積：約179至214平方呎）

二人房間：432間每間面積：約199至240平方呎）
房內設施： 獨立洗手間、浴室、電熱水爐、窗式冷氣機、床具（床架連床褥及床墊）、入牆衣櫃、書桌、椅子、小型雪櫃、鋅盆、窗簾
共用空間： 廚房、洗衣房、閱覽室、圖書館、多用途活動室、戶外籃球場、平台花園及停車場
租金：

市值租金50%

每月租金範圍一人房間：2,950元至3,750元

二人房間：3,100元至4,200元

註：租金按房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂
租期： 首次租期為期2年，期滿後可續約，約租期合計最多5年
收入上限：

一人房間申請者：
平均每月個人收入：2.5萬元

二人房間申請者：

平均每月二人收入：5萬元
總資產淨值上限：

一人房間申請者：38萬元

二人房間申請者合計：76萬元

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

青年綠洲將設有1,680個宿位，為18至30歲在職青年提供可負擔及舒適的獨立生活空間，租金為市值的一半，申請人最長可租住 5 年。青年綠洲共有816間單人房及432間雙人房，租金範圍為2,950至4,200港元，按房型、房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂。預計於4月起面見申請者，如申請者符合資格便可選擇入住之單位，預計首批佳客可於5月開始人伙。截至12點半，約有百多人開始申請，機構表示首批將可先容納500人入住。

單位圖片：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【生育意向】婦聯調查：7成6港人無生育打算　經濟壓力大成主因【下一頁

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 元朗 香港 保良局 青年宿舍

上一篇文章

【大行報告】滙豐研究：太古催化劑未明朗 惟下行空間有限

下一篇文章

【入境內地】澳門調整經澳入境內地檢疫要求　曾赴港人士毋須出示澳門健康碼及核酸檢測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【SVB】在政府接管前數小時　矽谷銀行員工仍收到Bonus
【SVB】在政府接管前數小時　矽谷銀行員工仍收到Bonus
【飲食業人才荒】時薪100元也難請人 顧問公司如何為餐廳度難關？
【飲食業人才荒】時薪100元也難請人 顧問公司如何為餐廳度難關？
【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【2023消費券】上一期未用完會影響4月派錢？何時前要用完？用八達通拎消費券注意事項一覽
【2023消費券】上一期未用完會影響4月派錢？何時前要用完？用八達通拎消費券注意事項一覽
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款