【青年宿舍】保良局青年綠洲1680個宿位今起招租 月租最低2950元至起

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【大行報告】滙豐研究：太古催化劑未明朗 惟下行空間有限
位於元朗的保良局李兆基青年綠洲今日(13日)進行招租啟動禮，有興趣入住的18至30歲在職青年，可經網頁申請。保良局會在3星期後進行首輪抽籤，4月起面見申請者。
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申請資格詳情資料如下：
|地址：
|元朗大樹下西路18號
|總樓層：
|27層
|宿位數目：
|1,680個
|房間數目：
|
一人房間：816個（每間面積：約179至214平方呎）
二人房間：432間每間面積：約199至240平方呎）
|房內設施：
|獨立洗手間、浴室、電熱水爐、窗式冷氣機、床具（床架連床褥及床墊）、入牆衣櫃、書桌、椅子、小型雪櫃、鋅盆、窗簾
|共用空間：
|廚房、洗衣房、閱覽室、圖書館、多用途活動室、戶外籃球場、平台花園及停車場
|租金：
|
市值租金50%
每月租金範圍一人房間：2,950元至3,750元
二人房間：3,100元至4,200元
註：租金按房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂
|租期：
|首次租期為期2年，期滿後可續約，約租期合計最多5年
|收入上限：
|
一人房間申請者：
二人房間申請者：
平均每月二人收入：5萬元
|總資產淨值上限：
|
一人房間申請者：38萬元
二人房間申請者合計：76萬元
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線
青年綠洲將設有1,680個宿位，為18至30歲在職青年提供可負擔及舒適的獨立生活空間，租金為市值的一半，申請人最長可租住 5 年。青年綠洲共有816間單人房及432間雙人房，租金範圍為2,950至4,200港元，按房型、房間呎數、樓層高低、房間方向等釐訂。預計於4月起面見申請者，如申請者符合資格便可選擇入住之單位，預計首批佳客可於5月開始人伙。截至12點半，約有百多人開始申請，機構表示首批將可先容納500人入住。
單位圖片：
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撰文：鄭日棱