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【手機銀行】中銀香港為「私人財富」客戶推手機銀行企業債券服務

股市 17:22 2023/03/13

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中銀香港 （02388） 公布，為「私人財富」客戶推出手機銀行企業債券服務，涵蓋環球不同企業和金融機構發行的債券，並提供最新債券市場資訊，高資產淨值客戶可隨時買入及沽出債券，以及查閱帳戶概覽和交易紀錄。

手機銀行企業債券服務適用於「私人財富」的專業投資者客戶，可供選擇的企業債券屬於投資級別，貨幣類別包括美元、人民幣及港元等，年期由1年至5年不等，分布地產、銀行及公用事業等行業。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，去年該行首次推出手機銀行零售債券服務，經電子渠道認購政府綠色零售債券的客戶人數高達8成。中銀香港全球巿場利率交易處資深交易員張承棟表示，面對全球加息、市場不確定性增加，不少投資者均審慎部署，並考慮把債券加入投資組合。

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【信用卡簽帳】中銀信用卡：AlipayHK綁信用卡申請分期　佔整體商戶分期交易筆數6成

編輯：胡學能

港股 金融機構 中銀香港（02388）
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