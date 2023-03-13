【實習計劃】政府夥24間企業推「企業內地與海外暑期實習計劃2023」 將提供多個內地及海外工作實習名額【內附申請連結 】

行政長官在二○二二年《施政報告》中提出政府會與各界合作，推展多元活動和拓闊青年視野，政府今日（三月十三日）宣布，與24間大型企業合作，推出「企業內地與海外暑期實習計劃2023」，為香港青年提供超過320個內地和海外工作實習名額。

【旅遊景點】南韓建全球最大無軸式摩天輪 「首爾之環」預計2027年完工【下一頁】

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

在新一輪計劃下，參與的企業數目由上一輪18間增加至24間，合共提供的實習名額增加至超過320個，遍布內地不同省市，包括多個大灣區城市、北京、上海、天津、成都、重慶等；海外國家則包括新加坡、泰國、印尼、菲律賓、英國及瑞典。覆蓋行業亦較以往廣泛，包括金融服務、創科、物流、地產、零售、酒店和公用事業等（實習職位的詳情見附件）。申請人須為專上學生（包括副學位、學士學位及研究院課程），並屬香港永久性居民。實習期由今年六至九月，每個實習職位為期不少於六個星期。

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

民青局局長麥美娟說：「隨着本港與各地恢復人員正常往來，計劃於今年暑假正式重啓。我很欣慰商界的反應非常熱烈，在短時間内已得到二十多間大型企業積極響應，提供既多元化又高質素的實習職位。我特別感謝參與計劃的企業承擔實習生的主要開支，包括交通及住宿費用等，同時委派同事專門負責實習生的培訓及支援。我相信透過政府和企業的共同努力，計劃能培育一批了解國家發展、兼具國際視野的年輕人才。

有關計劃及實習職位的詳情已上載於計劃的專頁（www.ydc.gov.hk/scsi/），有興趣的青年可於三月二十八日或之前透過專頁內的中央申請平台一次過向最多三間企業遞交申請。各參與企業在接獲申請後，會直接聯絡申請人安排評選和落實獲選者的實習安排。

【政府工略】發展局招聘園境師 月薪6.5萬元起跳 實際工作做啲咩？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱