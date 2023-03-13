【業績｜醫藥股】諾輝健康去年虧損收窄至7,929萬元　另宣布獲批甩「B」

▲ 【業績｜醫藥股】諾輝健康去年虧損收窄至7,929萬元 不派息

諾輝健康 （06606） 公布截至去年底止全年業績，收入7.65億元（人民幣，下同），按年升259.5%。虧損由去年30.85億元收窄至7,923.8萬元，相當於每股虧損0.19元；不派息。諾輝健康又宣布將會甩B，成爲第7間「搣甩」B字的生科股。

若以產品收入劃分，常衛清在内地的收入3.56億元，按年升2.66倍，為諾輝健康最大的收入來源，去年出貨量為80.56萬單位，較2021年同期升21%；噗噗管收入2億元，按年升73.7%，去年出貨量為796.2萬單位，按年升37%；而去年1月才推出的幽幽管收入為2.07億元，去年出貨量為355萬單位。

展望未來，諾輝健康表示，計劃進一步增加常衛清及噗噗管的市場滲透率，鞏固在中國結直腸癌篩查市場的領導地位，另將利用多元商業化渠道推廣常衛清。

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記者：伍鍵文