▲ 【業績｜互聯網醫療】平安健康去年虧損收窄6成 年內加強投產管控

平安健康（又稱平安好醫生） （01833） 公布去年業績，期內收入61.60億元（人民幣，下同），按年跌16%；虧損收窄至6.08億元，2021年蝕15.38億元；經調整虧損8.48億元，較2021年蝕少40.1%。

平安健康解釋，去年繼續調整戰略，影響收入下跌16%，業務分部方面，醫療服務收入升2%至25.47億元，而健康服務則跌25.3%至36.12億元。醫療服務主要包括在線諮詢、轉診及預約掛號、住院安排、疾病診療及相關藥品、醫療器械銷售。健康服務則是整合醫療健康機構服務的標準化計劃，例如體檢及醫美等。

平安健康去年將商業模式方改為「管理式醫療+家庭醫生會員制+O2O醫療健康服務」模式，另外，在渠道方面，公司強化與母企平安集團 （02318） 業務協同，服務平安集團綜合金融用戶（F端）以及聚焦企業客戶端（B端），服務企業員工與企業用戶。

截至去年底，平安健康LTM付費用戶數約4300萬戶，按年增5.3%；其中 F端及B端各有3400萬及300萬，分別升1.4%及43.7%。平安健康又提到，去年不斷優化資源配置，加強投產管控，使公司淨虧損下降60.3%。

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記者：李哲毅