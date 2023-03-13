  • 21°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜互聯網醫療】平安健康去年虧損收窄6成　年內加強投產管控

股市 17:12 2023/03/13

分享：

分享：

【業績｜互聯網醫療】平安健康去年虧損收窄6成　年內加強投產管控

平安健康（又稱平安好醫生） （01833） 公布去年業績，期內收入61.60億元（人民幣，下同），按年跌16%；虧損收窄至6.08億元，2021年蝕15.38億元；經調整虧損8.48億元，較2021年蝕少40.1%。

平安健康解釋，去年繼續調整戰略，影響收入下跌16%，業務分部方面，醫療服務收入升2%至25.47億元，而健康服務則跌25.3%至36.12億元。醫療服務主要包括在線諮詢、轉診及預約掛號、住院安排、疾病診療及相關藥品、醫療器械銷售。健康服務則是整合醫療健康機構服務的標準化計劃，例如體檢及醫美等。

平安健康去年將商業模式方改為「管理式醫療+家庭醫生會員制+O2O醫療健康服務」模式，另外，在渠道方面，公司強化與母企平安集團 （02318） 業務協同，服務平安集團綜合金融用戶（F端）以及聚焦企業客戶端（B端），服務企業員工與企業用戶。

截至去年底，平安健康LTM付費用戶數約4300萬戶，按年增5.3%；其中 F端及B端各有3400萬及300萬，分別升1.4%及43.7%。平安健康又提到，去年不斷優化資源配置，加強投產管控，使公司淨虧損下降60.3%。

相關文章：

【內地疫情】聯防聯控機制：做好新冠肺炎互聯網醫療服務　平安好醫生拗腰反彈

【業績｜互聯網醫療】平安健康1833上半年虧損收窄五成至4.2億人幣　總裁：企業健康管理市場規模可達3萬億元

記者：李哲毅

港股 平安好醫生（01833）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【手機銀行】中銀香港為「私人財富」客戶推手機銀行企業債券服務

下一篇文章

【SIVB】矽谷銀行倒閉觸發歐美金融市場震盪　一文看清事態發展、各界評論及事件影響（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付擠提　百分百保障矽谷銀行存款、強制Signature Bank倒閉
【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付擠提　百分百保障矽谷銀行存款、強制Signature Bank倒閉
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【港股市況】滙豐逆市軟　中資電訊股造好　騰訊升近4%領市、恒指反彈376點（不斷更新）
【港股市況】滙豐逆市軟　中資電訊股造好　騰訊升近4%領市、恒指反彈376點（不斷更新）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？　SOHO潘石屹否認血本無歸（第三版）
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？　SOHO潘石屹否認血本無歸（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款