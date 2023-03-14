【業績｜互聯網醫療】平安健康升近8%　CFO：削低毛利業務改善收入結構　去年虧損收窄6成（第二版）

▲ 【業績｜互聯網醫療】平安健康去年虧損收窄6成 年內加強投產管控

平安健康（又稱平安好醫生） （01833） 公布去年業績，期內收入61.60億元（人民幣，下同），按年跌16%；虧損收窄至6.08億元，2021年蝕15.38億元；經調整虧損8.48億元，較2021年蝕少40.1%。

平安健康升7.8%，報19.16元。

問及平安健康是否有信心維持2024年至2025年盈虧平衡目標，資深副總裁兼首席財務官臧珞琦稱，現時業務及財務表現正符公司預期發展，「相信時間會給出令人滿意答案」。臧珞琦提到，現時平安健康仍在調整收入結構，會將資源投入具協同效應業務，並削減毛利率低、投入高以及難建立競爭屏障的生意。

上半年線下醫療服務履約下跌拖累收入

對於收入下跌原因，臧珞琦解釋，除了業務調整外，去年上半年線下醫療服務履約表現受影響。臧珞琦續指，近年將商城類等高投入、低毛利率業務，逐步由自營轉為透過外部平台提供服務，帶動整體毛利率。

對於平安健康今後發展方向，主席、首席执行官方蔚豪表示，平安健康會著重發展平安集團綜合金融用戶（F端）以及聚焦企業客戶端（B端），又稱互聯網醫療健康行業正高速增長，行業規模至2030年預期可達到4.2萬億元。

健康服務收入跌25%

平安健康解釋，去年繼續調整戰略，影響收入下跌16%，業務分部方面，醫療服務收入升2%至25.47億元，而健康服務則跌25.3%至36.12億元。醫療服務主要包括在線諮詢、轉診及預約掛號、住院安排、疾病診療及相關藥品、醫療器械銷售。健康服務則是整合醫療健康機構服務的標準化計劃，例如體檢及醫美等。

平安健康去年將商業模式方改為「管理式醫療+家庭醫生會員制+O2O醫療健康服務」模式，另外，在渠道方面，公司強化與母企平安集團 （02318） 業務協同，服務F端以及B端，重點關注企業員工與企業用戶。

F端付費用戶達3400萬

截至去年底，平安健康LTM付費用戶數約4300萬戶，按年增5.3%；其中F端及B端各有3400萬及300萬，分別升1.4%及43.7%。平安健康又提到，去年不斷優化資源配置，加強投產管控，使公司淨虧損下降60.3%。

（第二版加入記者會內容）

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記者：李哲毅