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【青年就業】港府夥24家企業推「內地與海外暑期實習計劃」　涉螞蟻煤氣等公司

Hot Talk 16:59 2023/03/13

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【青年就業】港府夥24家企業推「內地與海外暑期實習計劃」　涉螞蟻煤氣等公司

港府宣布，與24間大型企業合作推出「企業內地與海外暑期實習計劃2023」，為香港青年提供超過320個內地和海外工作實習名額。參與的企業包括中銀香港 （02388） 、太古集團、新世界發展 （00017） 、中華煤氣 （00003） 等本地企業，也有阿里巴巴 （09988） 、螞蟻集團、騰訊控股 （00700） 等中資科企。

港府去年已有同類計劃，合作企業共18間，今年增加至24間，合共提供逾320個職位，遍布內地不同省市，包括多個大灣區城市、北京、上海、天津、成都、重慶等；海外國家則包括新加坡、泰國、印尼、菲律賓、英國及瑞典。

申請人須為專上學生（包括副學位、學士學位及研究院課程），並屬香港永久性居民。實習期由今年6至9月，每個實習職位為期不少於6個星期。

參與企業與職位數目一覽

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港股 就業 大灣區 螞蟻集團（06688） 香港中華煤氣（00003） 中電控股（00002） 新世界發展（00017） 中銀香港（02388）
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