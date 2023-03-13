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英國料加企業稅 辛偉誠信仍能吸引外資

環球經濟金融 17:15 2023/03/13

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英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）將在周三（15日）公布最新財政預算，首相辛偉誠（Rishi Sunak）堅信，即使政府最終決定增加企業稅，英國仍能吸引外國資金。

辛偉誠增英475億軍費 不明言中國是威脅 【下一頁】

辛偉誠前往美國訪問時堅稱，即使企業稅增加在即，英國仍是七國集團（G7）中企業稅最低國家，依然是投資及發展商業的好地方。

不過，辛偉誠亦表明自己擔任財相時同樣不喜歡增加企業稅，但他會留待侯俊偉解答疑問。

最新財政預算中，侯俊偉相信會上調企業稅6%至25%。同時，預算案估計亦會企業提供「超級削減」（super deduction），企業可利用投資工廠及機器，抵消130％利得税。

英國逾50萬適齡人口離勞動市場 預算案推措施鼓勵就業 【下一頁】

財政部金融事務秘書阿特金斯（Victoria Atkins）亦為加企業稅護航，指25%稅率針對獲利最豐厚的10%企業，但同時99%企業可以受惠於永久的每年100萬英鎊（約949萬港元）投資免稅額。

阿特金斯指不少保守黨議員希望政府減稅，但她表明如果英國希望未來有發展，政府必須在財政上負責任。財政部消息人士透露，侯俊偉了解即將推出的兒童照顧福利力度不足，周三公布的版本或更進一步加大福利。

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責任編輯：吳漢培

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