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【SIVB】銀行風暴席捲至第一共和銀行FRC、周一盤前狂跌6成半 此前稱獲摩通額外融資
股市 16:50 2023/03/13
美國矽谷銀行SVB爆煲，引發美國中小型銀行信心危機，第一共和銀行（First Republic Bank，FRC）備受牽連，第一共和銀行FRC周日（12日）表示，已通過摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）獲得額外融資，現時該行可通過各種渠道獲得總計700億美元資金。第一共和銀行FRC表示，美聯儲及摩根大通的額外貸款可增加其可用流動性。
第一共和銀行FRC盤前現跌65.5%，報28.21美元。
有美國財經界人士發文指，美國聯邦存款保險公司（FDIC）擬進駐第一共和銀行FRC，有傳該行或最快周一（13日）會被FDIC接管。
據報有存戶周日（12日）到第一共和銀行FRC分行通宵排隊，冀周一（13日）銀行重開即立即提走存款，用戶爆發信心危機，第一共和銀行FRC料現擠提壓力。
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