▲ 【日本旅遊】香港航空4月7日起開辦日本福岡航線、每周4班 另4.17日復飛印尼峇里島航線

因應全球各地放寬旅遊限制，香港航空（Hong Kong Airlines）宣佈，將於4月7日起，開通每周4班來往香港及日本福岡的直航服務，為香港航空首次提供直飛福岡的服務。香港航空指，顧客現可於各大旅行社代理購買機票，官網售票服務將於稍後時間公佈。

另外，香港航空表示，隨市場環境不斷變化，預期旅行需求快速增加，將於4月17日復飛每週5班來往印尼峇里島及每日1班來往上海虹橋的航班。

香港航空來往香港及福岡的航班時間表如下（所有時間均為當地時間）

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次 香港 - 福岡 HX640 1025 1500 星期一、三、五及日 福岡 - 香港 HX641 1600 1835 星期一、三、五及日

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編輯：陳韻妍