  • 21°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本旅遊】香港航空4月7日起開辦日本福岡航線、每周4班　另4.17日復飛印尼峇里島航線

Hot Talk 16:46 2023/03/13

分享：

分享：

【日本旅遊】香港航空4月7日起開辦日本福岡航線、每周4班　另4.17日復飛印尼峇里島航線

因應全球各地放寬旅遊限制，香港航空（Hong Kong Airlines）宣佈，將於4月7日起，開通每周4班來往香港及日本福岡的直航服務，為香港航空首次提供直飛福岡的服務。香港航空指，顧客現可於各大旅行社代理購買機票，官網售票服務將於稍後時間公佈。

另外，香港航空表示，隨市場環境不斷變化，預期旅行需求快速增加，將於4月17日復飛每週5班來往印尼峇里島及每日1班來往上海虹橋的航班。

香港航空來往香港及福岡的航班時間表如下（所有時間均為當地時間）

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次
香港 - 福岡 HX640 1025 1500 星期一、三、五及日
福岡 - 香港 HX641 1600 1835 星期一、三、五及日

相關文章：【國泰機票】國泰航空預告夏季日本航班大增6成　高票價何時改善？

相關文章：【日本機票】東瀛遊復活節包機去大阪、坐日航淨機票8800元起　料次季客量回復至疫前一半

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
機票 經濟 峇里 福岡 印尼 航空 香港航空 香港 日本 上海
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【SIVB】銀行風暴席捲至第一共和銀行FRC、周一盤前狂跌6成半　此前稱獲摩通額外融資

下一篇文章

【SIVB】金管局下周舉行巴塞爾委員會會議　阮國恒：料會上觸及討論矽谷銀行事件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付擠提　百分百保障矽谷銀行存款、強制Signature Bank倒閉
【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付擠提　百分百保障矽谷銀行存款、強制Signature Bank倒閉
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【港股市況】滙豐逆市軟　中資電訊股造好　騰訊升近4%領市、恒指反彈376點（不斷更新）
【港股市況】滙豐逆市軟　中資電訊股造好　騰訊升近4%領市、恒指反彈376點（不斷更新）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？　SOHO潘石屹否認血本無歸（第三版）
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？　SOHO潘石屹否認血本無歸（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款