日本解除口罩令首日 不少人仍未除罩

周一（13日）為日本首日解除口罩令，當局容許民眾自行判斷是否佩戴口罩，早前已有調查指不少日本人會繼續戴口罩，一部分民眾認為繼續在公共交通工具上佩戴口罩更安全。

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日本是最後一個放寬口罩令的主要經濟體，政府目前僅建議民眾在醫療機構、老人院及人多擠迫的場所佩戴口罩，民眾出入公共交通工具和超市等場所都可自行決定佩戴與否。

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日本的新冠疫苗接種率已超過8成，內閣官房長官松野博一上周已宣布，周一起出席内閣會議人士無需再佩戴口罩，而各個工作場所可自行決定是否戴口罩。

首相岸田文雄上午抵達官邸時未有戴口罩，他形容戴或除口罩為個人決定，但他現在會更頻繁除下口罩。

不過多地仍有不少民眾堅持戴口罩。例如東京迪士尼樂園即日起不再要求遊客或職員戴口罩，但幾乎所有於樂園入口的人都繼續戴口罩。

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《共同社》指早上於東京站新幹線月台上，大多數旅客仍戴著口罩。一名76歲乘客表示，他可能會等到春天完結才除下口罩。

一名29歲白領則透露，她會等到政府5月將新冠肺炎降級為普通傳染病後，再選擇除下口罩。

日本東北大學教授Hitoshi Oshitani認為，疫情前戴口罩已成為日本文化一部分，即使政府放寬防疫，仍有很多人會繼續戴口罩。

再加上當地春季花粉肆虐，不少日本人都患有花粉症，仍會繼續戴口罩抵擋花粉。

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責任編輯：鄭錦玲