  • 21°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本解除口罩令首日 不少人仍未除罩

環球社會熱點 16:39 2023/03/13

分享：

分享：

周一（13日）為日本首日解除口罩令，當局容許民眾自行判斷是否佩戴口罩，早前已有調查指不少日本人會繼續戴口罩，一部分民眾認為繼續在公共交通工具上佩戴口罩更安全。

於印度遭當街亂摸性騷擾 日本女反於Twitter致歉 【下一頁】

日本是最後一個放寬口罩令的主要經濟體，政府目前僅建議民眾在醫療機構、老人院及人多擠迫的場所佩戴口罩，民眾出入公共交通工具和超市等場所都可自行決定佩戴與否。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

日本的新冠疫苗接種率已超過8成，內閣官房長官松野博一上周已宣布，周一起出席内閣會議人士無需再佩戴口罩，而各個工作場所可自行決定是否戴口罩。

首相岸田文雄上午抵達官邸時未有戴口罩，他形容戴或除口罩為個人決定，但他現在會更頻繁除下口罩。

不過多地仍有不少民眾堅持戴口罩。例如東京迪士尼樂園即日起不再要求遊客或職員戴口罩，但幾乎所有於樂園入口的人都繼續戴口罩。

【矽谷銀行】辛偉誠將公布新計劃 減輕SVB倒閉在英影響 【下一頁】

《共同社》指早上於東京站新幹線月台上，大多數旅客仍戴著口罩。一名76歲乘客表示，他可能會等到春天完結才除下口罩。

一名29歲白領則透露，她會等到政府5月將新冠肺炎降級為普通傳染病後，再選擇除下口罩。

日本東北大學教授Hitoshi Oshitani認為，疫情前戴口罩已成為日本文化一部分，即使政府放寬防疫，仍有很多人會繼續戴口罩。

再加上當地春季花粉肆虐，不少日本人都患有花粉症，仍會繼續戴口罩抵擋花粉。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

祖高域未打針無法赴美參賽 佛州州長「獻計」偷渡
2023/03/09
祖高域未打針無法赴美參賽 佛州州長「獻計」偷渡
日本月中解除口罩令 調查指四分一人繼續戴口罩
2023/03/07
日本月中解除口罩令 調查指四分一人繼續戴口罩
美成年人每日料睇TikTok近1小時 迫近Netflix
2023/03/03
美成年人每日料睇TikTok近1小時 迫近Netflix
南韓擬解除所有防疫措施 往返中國航班將恢復疫前水平
2023/03/03
南韓擬解除所有防疫措施 往返中國航班將恢復疫前水平
英前官員爆新冠疫情初期 政府曾考慮撲殺所有寵物貓
2023/03/02
英前官員爆新冠疫情初期 政府曾考慮撲殺所有寵物貓

你可能感興趣

祖高域未打針無法赴美參賽 佛州州長「獻計」偷渡
16:05 2023/03/09
祖高域未打針無法赴美參賽 佛州州長「獻計」偷渡
日本月中解除口罩令 調查指四分一人繼續戴口罩
16:04 2023/03/07
日本月中解除口罩令 調查指四分一人繼續戴口罩
美成年人每日料睇TikTok近1小時 迫近Netflix
16:30 2023/03/03
美成年人每日料睇TikTok近1小時 迫近Netflix
疫情 傳染病 口罩 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 日本 交通 東京

上一篇文章

英國料加企業稅 辛偉誠信仍能吸引外資

下一篇文章

辛偉誠增英475億軍費 不明言中國是威脅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭一周年】被槍決烏老兵身份被讚成反抗象徵 俄軍傳破千人喪生（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】被槍決烏老兵身份被讚成反抗象徵 俄軍傳破千人喪生（持續更新）
【奧斯卡】楊紫瓊成首位亞裔影后 《奇異女俠玩救宇宙》橫掃7獎
【奧斯卡】楊紫瓊成首位亞裔影后 《奇異女俠玩救宇宙》橫掃7獎
【奧斯卡】英男星紅地毯受訪太直接 網民直言「好難頂」（有片）
【奧斯卡】英男星紅地毯受訪太直接 網民直言「好難頂」（有片）
【矽谷銀行】美企CEO無法提款 千萬美元存款凍過水
【矽谷銀行】美企CEO無法提款 千萬美元存款凍過水
於印度遭當街亂摸性騷擾 日本女反於Twitter致歉
於印度遭當街亂摸性騷擾 日本女反於Twitter致歉
英24間頂尖大學 兩成學生因生活成本考慮輟學
英24間頂尖大學 兩成學生因生活成本考慮輟學
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款