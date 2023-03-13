▲ 【SIVB】金管局下周舉行巴塞爾委員會會議 阮國恒：料會上觸及討論矽谷銀行事件

本港下周三及周四（22日及23日）舉辦巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）會議，金管局副總裁阮國恒表示，會議將在國金中心二期金管局辦事處閉門進行，BCBS共有45名成員，包括來自28個司法管轄區的中央銀行及銀行監管機構的高級官員，絕大部分成員都會來港參與，連同BCBS秘書處人員，估計約50、60人來港。

阮國恒表示，有些司法管轄區在BCBS內成員多於1人，例如美國、英國分別有4人、2人，他們將全部來港，內地亦有2名BCBS成員，分別是人行、銀保監，他們亦會有人南下赴會。

全美國16大銀行—矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）於擠提壓力下被當地的監管機構接管，被問到會否在今次BCBS會議上討論，阮國恒表示，BCBS會議一般都會先討論最新行業發展情況，各司法管轄區分享各自觀察，比較意見，有何問題大家都會「拎出來傾傾」，故相信今次會議亦會觸及討論有關事件。惟BCBS很少對外公布議程，在會後才會有新聞公告總結會議成果，故不便透露議程詳情。

料香港未來在BCBS推動綠色和可持續金融工作

阮國恒稱，金管局早年對銀行在月底定點量度流動性水平，2009年加入BCBS後，該局在該委員會中有份提倡在成員地區採用流動性覆蓋率（Liquidity Coverage Ratio, LCR）壓力測試方法，以7天、14天外流作為壓力情景，獲委員會採納，目前成員地區針對部分大型銀行，實施壓測安排是計算在一段為期30天時期內，其優質流動資產（HQLA）的總加權數額與其「淨現金流出總額」的總加權數額的比率。他又表示，隨着金管局在BCBS內的小組參與更多牽頭角色，相信未來可在BCBS推動綠色和可持續金融相關的工作，例如參與提倡成員地區制定相關指引。

阮國恒又表示，下周五（24日）金管局與國際清算銀行（BIS）於尖沙咀瑰麗酒店合辦「在創新時代下與時並進的銀行業監管」 研討會，邀請了逾100名央行、監管機構和金融機構袖出席，當中包括BCBS有超過一半成員亦出席。研討會將討論與銀行業相關的前瞻議題，包括監管機構和銀行如何應對瞬息萬變的金融環境、加密貨幣的未來發展，亦是金管局今年30周年一系列活動的「頭炮」。

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記者：胡學能