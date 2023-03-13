  • 21°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美聯：北水成香港樓市關鍵　料內地買家入市比率續創新高

股樓投資 16:36 2023/03/13

分享：

分享：

內地與香港恢復通關，樓市交投氣氛持續好轉。美聯物業住宅部營運總監張子存表示，國內資金已逐步流入市場，據該行統計，去年第四季內地買家入市佔比，已創11年季度新高，反映港樓對國內人士及新香港人的吸引力，相信隨着兩地復常速度加快，該比例會進一步上升。 

雖然張子存強調國內資金已逐步流入香港樓市，但反映國內買家入市情況的買家印花稅（BSD）宗數未見明顯上升。張子存認為，現時北水並未大舉來港，購買力主要是來自本地及居港多時的「新香港人」。事實上，自去年第四季開始，已見新香港人買家積極入市，據該行綜合土地註冊處資料所得，若按已知買家姓名作分析，去年第四季內地買家佔整體成交的佔比高達11%，是為自12年第三季以來，首季重返雙位數水平比率創11年季度新高。

張子存說，國內買家已成為本港樓市未來增長的重要動力，為吸納國內客源，美聯物業已經與美聯中國制定連串的「中港互聯互通」協助置業措施，如與發展商攜手舉辦大型睇樓團、增設近400名熟悉普通話或不同地區方言的「通關專員」、於中港交通要點及新盤重鎮開設「專門店」、於美聯中國官網上增設「香港專區」等。 

延伸閱讀 元朗雨後首批克制定價　折實最平395.87萬起【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映 【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

美聯物業 二手市場 一手市場 私人屋苑

上一篇文章

【獅王出手】滙豐以1英鎊代價 收賟矽谷銀行英國分行 祈耀年：對英國業務極具戰略意義

下一篇文章

【避過一劫】美聯儲出手救矽谷銀行 港股避過大跌一劫 恒指全日急升376點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我
【SVB】在政府接管前數小時　矽谷銀行員工仍收到Bonus
【SVB】在政府接管前數小時　矽谷銀行員工仍收到Bonus
【2023消費券】上一期未用完會影響4月派錢？何時前要用完？用八達通拎消費券注意事項一覽
【2023消費券】上一期未用完會影響4月派錢？何時前要用完？用八達通拎消費券注意事項一覽
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【飲食業人才荒】時薪100元也難請人 顧問公司如何為餐廳度難關？
【飲食業人才荒】時薪100元也難請人 顧問公司如何為餐廳度難關？
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款