美聯：北水成香港樓市關鍵　料內地買家入市比率續創新高

內地與香港恢復通關，樓市交投氣氛持續好轉。美聯物業住宅部營運總監張子存表示，國內資金已逐步流入市場，據該行統計，去年第四季內地買家入市佔比，已創11年季度新高，反映港樓對國內人士及新香港人的吸引力，相信隨着兩地復常速度加快，該比例會進一步上升。

雖然張子存強調國內資金已逐步流入香港樓市，但反映國內買家入市情況的買家印花稅（BSD）宗數未見明顯上升。張子存認為，現時北水並未大舉來港，購買力主要是來自本地及居港多時的「新香港人」。事實上，自去年第四季開始，已見新香港人買家積極入市，據該行綜合土地註冊處資料所得，若按已知買家姓名作分析，去年第四季內地買家佔整體成交的佔比高達11%，是為自12年第三季以來，首季重返雙位數水平比率創11年季度新高。

張子存說，國內買家已成為本港樓市未來增長的重要動力，為吸納國內客源，美聯物業已經與美聯中國制定連串的「中港互聯互通」協助置業措施，如與發展商攜手舉辦大型睇樓團、增設近400名熟悉普通話或不同地區方言的「通關專員」、於中港交通要點及新盤重鎮開設「專門店」、於美聯中國官網上增設「香港專區」等。

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