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大埔寶馬山三房戶895萬　5年帳面蝕37萬

股樓投資 17:12 2023/03/13

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雖然樓市交投氣氛好轉，但二手市場仍錄蝕讓買賣，其中大埔寶馬山有三房單位以895萬元沽出，持貨5年，現帳面蝕約37萬元。 

中原地產霍栢雄說，寶馬山10座中層D室，實用面積727平方呎，三房套間隔，放盤時開價約930萬元，議價後以895萬元沽出，累減35萬元，實用呎價約12,311元。據了解，原業主於2018年以932萬元購入單位，持貨約5年轉售，現帳面蝕讓37萬元離場，單位期內貶值約4%。 

霍栢雄透露，新買家為換樓客，見屋苑環境舒適，價錢合理，即購入單位自住。 

延伸閱讀 元朗雨後首批克制定價　折實最平395.87萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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