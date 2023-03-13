大埔寶馬山三房戶895萬　5年帳面蝕37萬

雖然樓市交投氣氛好轉，但二手市場仍錄蝕讓買賣，其中大埔寶馬山有三房單位以895萬元沽出，持貨5年，現帳面蝕約37萬元。

中原地產霍栢雄說，寶馬山10座中層D室，實用面積727平方呎，三房套間隔，放盤時開價約930萬元，議價後以895萬元沽出，累減35萬元，實用呎價約12,311元。據了解，原業主於2018年以932萬元購入單位，持貨約5年轉售，現帳面蝕讓37萬元離場，單位期內貶值約4%。

霍栢雄透露，新買家為換樓客，見屋苑環境舒適，價錢合理，即購入單位自住。

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