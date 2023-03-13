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【Klook專訪】Klook岑皓祺：樂見旅遊業復甦　未來「雙引擎」追疫情落後

新經濟追蹤 18:03 2023/03/13

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【港產旅遊平台｜專訪】Klook岑皓祺：樂見旅遊業復甦　未來「雙引擎」追疫情落後

港府月初起撤銷「口罩令」，社會全面復常。港產網上旅遊平台Klook香港區總經理岑皓祺接受訪問時表示，樂見香港旅遊業逐漸走出陰霾，未來要填補過去2至3年的發展停頓期，以「雙引擎」的營運模式同時拓展海外遊及本地遊業務。

岑皓祺表示，自本港撤銷「抵港隔離令」後，宅度假（Staycation）的預訂量較去年暑假全盛時期大幅減少，但短期節慶消費需求仍在，集團會繼續發展本地業務，「M+/故宮等藝術門票、深度遊及餐飲配套等，絕不會因恢復通關而停止」。

獲贈機票人士可到平台領取優惠

為配合復常，港府推一系優惠措施吸引旅客來港，岑皓祺透露，公司與旅發局合作，獲贈機票的旅客可透過Klook平台領取一系列優惠，包括主題樂園、酒店、餐飲等優惠卷。

海外遊方面，他透露，將與本地知名保險公司合作，為在旗下平台租車的海外自駕遊人士提供保障，也會開發深度遊及新旅遊路綫，並正與合作夥伴Booking.com 研究歐美旅遊產品。

冀明年外遊預約   較疫前增逾3倍

「港人熟悉的旅遊景點有限，我們的責任是向其推廣更多。」他以泰國為例，一般人熟悉的旅遊城市僅有布吉、曼谷及清邁，惟當地仍有許多地方有待港人探索，集團未來將積極開發新產品，冀2024年外遊及預約次數，能較2019年升3至5倍。

目前Klook員工約2000人，其中技術團隊佔三分一，岑皓祺指，龐大的技術團隊可確保平台及系統在轉型之際運作順暢。

相關文章：

【香港經濟】Klook：宣布撤口罩令即日港人預訂本地活動按日增加75%　海外用戶預訂量亦大增逾3.7倍

【中港通關】Klook：政府宣布中港全面開關後首個周末　Klook平台內地瀏覽量增近7倍

記者：伍鍵文

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