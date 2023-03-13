布蘭特原油升0.23% 紐約原油期貨升0.26% 沙特石油公司表示在短期到中期內將保持謹慎樂觀

油價在美國公佈強勁的薪資數據後上漲，截止本港中午時間12時，布蘭特原油期貨上漲0.19美元，約0.23%，至每桶82.97美元。紐約原油期貨（WTI）上漲0.20美元，約0.26%，至每桶76.88美元。

澳新銀行(ANZ Bank)的分析師在周一上午的一份說明中指出，由於對聯儲局進一步收緊貨幣政策的擔憂因美國原油庫存高企而加劇，市場情緒很脆弱。



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綠幣（VTC）走弱使石油對其他貨幣的持有者來說更便宜，支持了油價。矽谷銀行和紐約Signature Bank的倒閉以及對可能蔓延的擔憂，導緻美國資產在上周末遭到拋售，這也給美元帶來了下行壓力。

沙特石油公司(Saudi Aramco)首席執行官Amin Nasser周日（12日）指，他們在短期到中期內將保持謹慎樂觀，市場將保持緊平衡。因為如果考慮到中國的開放和航空燃料的回升，以及非常有限的備用產能，需求可達200萬桶。

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撰文：張瑋婷