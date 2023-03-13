▲ 【SIVB】野村：矽谷銀行事件引發系統性風險的機會大減 料不會對亞洲股市基本面有重大影響

美國矽谷銀行事件成全球焦點，野村認為，美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）發表聯合聲明，應對矽谷銀行的問題，同時聯儲局聲稱會提供足夠流動性，相信這些聲明對於風險情緒有正面幫助，同時可提高美國存戶及金融市場的信心，令事件擴散至整個金融體系的風險大幅減少。

聯儲局未來數月暫停加息的可能性上升

野村指，現時美國通脹仍然高企，聯儲局亦致力對抗通脹，但基於矽谷銀行事件出現，金融市場流動性收緊，令聯儲局於未來數月暫停加息的可能性上升。

「假如聯儲局3月暫停加息（但這並非野村基本預測），美國經濟軟著陸的可能性將上升。」

野村認為，市場短期焦點應放在周二公布的美國核心消費物價指數（CPI），以及下周二及三舉行的聯儲局議息會議，除非通脹數據大幅超乎預期，否則聯儲局下周要加息0.5厘的難度增加。

至於矽谷銀行事件對亞洲股市的影響，野村指，美國銀行業的問題料不會對亞股有重大的基本面影響，但不能排除會有一些風險溢出，惟相信事不會對銀行業健康構成系統性風險，中線亦預期MSCI亞洲（日本除外）指數年底可見700。

未來數月留意美股會否因經濟疲軟而走低

不過，野村指，要留意未來數月美國股市會否因經濟疲軟或衰退而走低，這或會左右亞股走勢，惟目前亞股估值相對美股仍吸引，而且區內企業盈利已大幅下調，未來進一步下調的風險偏小，加上隨經濟及盈利改善，相信中資股的盈利下調潮將趨穩。

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編輯：陳韻妍