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【獅王出手】滙豐以1英鎊代價 收賟矽谷銀行英國分行 祈耀年：對英國業務極具戰略意義

股樓投資 16:49 2023/03/13

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矽谷銀行（SVB）事件再有新發展，滙豐控股（00005）宣布，將以1英鎊的代價，收購SVB英國分行，交易已即時完成。

據資料顯示，截至3月10日，SVB英國分行共有55億英鎊債務，及約67億英鎊存款，截至去年底稅前盈利為8,800萬英鎊。

滙豐股價今日（13日）逆市下跌，收報56.3元，跌0.2%，成交額25.6億元。

延伸閱讀：滙豐指中資股估值低於5年平均水平  另推薦其中7股【見下頁

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滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，今次收購對集團在英國的業務具有極好的戰略意義，將加強商業銀行特許經營權，並增強集團為創新及快速發展企業所提供的服務能力。

英國財相和英倫銀行相繼發出聲明。英倫銀行表示，該行負責促成有關交易，而所有存戶的存款將獲得保障，交易沒有動用納稅人的資金。

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在社交平台也強調沒有動用納稅人資金，並指英國政府周日已表明立場會照顧科技行業，亦迅速達成承諾。

綜合英國傳媒消息，英國財政部與多家英資銀行商議，設法吸收矽谷銀行英國分支，以免令當地科技企業大規模崩潰和恢復市場信心，並在必要時提供緊急資金，讓受影響英國企業支薪。

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記者：李兆明

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