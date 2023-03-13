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【12怪盜】MIRROR全員合體拍電影　12子全黑造型曝光　母企電盈升2.8%

股市 16:17 2023/03/13

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【12怪盜】MIRROR全員合體拍電影　12子全黑造型曝光　母企電盈升2.8%

近日傳出本港人氣男團MIRROR將全員出演電影，電訊盈科 （00008） 旗下演藝娛樂公司MakerVille今日釋出電影《12怪盜》籌備拍攝消息，並設立《12怪盜》官方社交專頁，同時一口氣上載12位MIRROR成員的電影造型照，但未透露電影類型及故事內容。電訊盈科今日升2.8%，收報4元，成交額5003萬元。

《12怪盜》MIRROR 12子全黑怪盜造型

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MIRROR成員近年各自踏足影壇，例如姜濤、Jer柳應廷出演《阿媽有咗第二個》、Anson Lo盧瀚霆主演《假冒女團》、Edan呂爵安參與《闔家辣》等，今次則是首次MIRROR 全員Lokman楊樂文、Anson Kong江𤒹生、Ian陳卓賢、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Frankie陳瑞輝、Alton王智德、Stanley邱士縉、Tiger邱傲然、Jer柳應廷、Jeremy李駿傑與姜濤，一齊拍攝MIRROR的首部電影《12怪盜》。

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編輯：李哲毅

港股 MakerVille 邱傲然 呂爵安 李駿傑 江𤒹生 王智德 陳瑞輝 楊樂文 邱士縉
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