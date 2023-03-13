【生育意向】婦聯調查：7成6港人無生育打算　經濟壓力大成主因

香港人生育意願愈見低迷。香港婦聯上月進行「港人生育意願2023」調查，結果發現76%受訪者無意生育，創同一調查9年以來新高。而經濟壓力、「無殻」及工時長是三大無意生育的主因。

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香港婦聯於今年2月2至15日期間，訪問1,176名18歲以上市民，76%受訪者表示不願意生育，僅24%人表示願意生兒育女，按年下跌7％。

調查發現，三大不願生育主因依次是「育兒經濟壓力大」（90.5%）、「工作繁忙沒有時間和精力照顧小朋友」（87%）以及「房屋問題嚴重，屋企空間不足」（86.4%）。

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婦聯冀港府正視「少子化」問題，盡早提供有利的生育措施，包括推出新生子女津貼，每名2萬元，以減輕年輕夫婦經濟壓力；另帶頭全面落實家庭友善政策，以及完善幼兒照顧服務。婦聯又認為，增建公營房屋，以及向首次置業且育有子女的年輕家庭提供買樓津貼，可增加年輕夫婦的生育意願。

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