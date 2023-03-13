【政府工略】發展局招聘園境師　月薪6.5萬元起跳　實際工作做啲咩？

一般提到高人工的職業，不少人都先會想到醫生、律師等工作，但其實較為冷門的園境師酬薪亦相當高。發展局旗下工務科近來招聘園境師，綜合網上資訊，園境師主要負責前期的規劃，與園藝師、樹藝師等工作不同。該職位空缺屬公務員體系，月薪由65,875起跳，頂薪達112,925元，不過就需要持有「香港園境師學會」的會員資格，未有專業資格者只可任職助理園境師，月薪由3.7萬元起跳。

申請將於本月23日截止，可經互聯網或以郵寄方式遷交申請。想要了解詳細的入職要求及工作內容，可瀏覽以下組圖：

入職要求：

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工作內容：

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申請手續：

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。已填妥的表格，須於截止申請日期或之前送抵查詢地址，信封上清楚註明「申請園境師職位」。信封上的郵戳日期將視為遞交申請的日期。申請人如以郵寄方式遞交申請，請確保已為郵件繳付足夠郵資。任何郵資不足的郵件將被退回或銷毀。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。



如申請人遲交、未填妥申請書、並非採用指定表格或以傳真或電郵遞交申請、未能在指定表格提供申請本職位所需的資料及證明文件，或所填寫的資料未能清楚顯示申請人符合本職位所規定的入職條件，則申請將不獲考慮。



申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接獲邀請(通過電郵或郵寄方式)，但這段期間的長短或會有變，事前不會通知申請人。申請人如未獲邀參加面試，則可視作已經落選。如有查詢，請致電查詢電話號碼。

聯絡地址：香港添馬添美道二號政府總部西翼15樓發展局工務科人事分組

查詢電話：3509 7689

截止申請日期(日/月/年) ：23/03/2023 18:00:00

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