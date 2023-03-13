【ESG】東亞料綠色能源轉型ESG基金 漸成焦點

▲ 東亞擬增約廿隻ESG基金作月供計劃

因應ESG（環境、社會及管冶）投資主題漸成為市場焦點，東亞 （00023） 現正代售逾40隻綠色基金，且擬增加約20產品作月供計劃；而合資格客戶認購基金最高可獲2.5萬元交易獎賞。此外，面對氣候變化，現市況以能源轉型類較受關注。

將增ESG基金月供計劃選擇

東亞回應本報查詢指，現時東亞銀行平台上有40多隻ESG基金，提供超過110種不同股份類別，涵蓋股票、股債混合及債券基金。隨着ESG投資主題成為市場焦點，該行會密切關注各基金公司相關產品動態，綜合考慮團隊實力、投資目標、ESG策略、覆蓋行業及地區、歷史表現等因素，持續為客戶提供更加多元化的選擇。該行亦會在本月稍後時間增加至約20隻月供投資計劃的ESG基金供客戶選擇。

東亞表示，投資者仍然擔心美國高通脹情況及環球股市波動，因此高防守性而波幅較低的ESG債券、或股債平衡類別基金，包括一些提供每月穩定派息的基金，較受客戶青睞，可成為客戶基金組合的一部分，有助分散風險。

再生能源行業及減碳行業 料受注目

問及今年哪類ESG有機突圍跑出，東亞認為，面對全球氣候變化，多國政府繼續積極推動綠色能源轉型政策及減碳措施，預期再生能源行業或一些符合減碳目標的行業會較受注目。今年以來，投資主題為電動車板塊及持續能源類的ESG基金表現較佳，但要留意這類基金屬較高風險類別，短期波動性會較大，宜視作長綫部署。

談及基金優惠，東亞指，現時並無特別針對ESG基金的優惠，惟指定客戶認購基金，可享高達2.5萬元交易獎賞。 ESG基金整額認購可低至1000元，月供計劃每月低至100元，視乎個別基金而定。

至於推動綠色金融方面，2022年東亞銀行採納綠色及可持續金融框架，以更好地把握綠色貸款及持續發展債券的業務機遇，從而支持社會過渡至低碳經濟。在零售銀行方面，該行早於2021年底推出「綠色按揭計劃」，並於2022年11月推出「綠色按揭x定期存款計劃」，為「綠色按揭計劃」客戶提供網上特惠定期存款年利率優惠，進一步推廣綠色生活，支持香港綠色金融的發展。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪