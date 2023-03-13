【手信市場】恆香、回味放眼世界　拓海外市場

恆香及回味都是主打蛋卷類手信，疫情期間生意雖稍為下跌，但在通關及消費券等好消息帶動下，都對前景充滿信心，今年起更打算開拓海外市場，向世界出發。

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恆香拓展海外市場

恆香行政總裁王偉樑指出，他們一直主打酥餅類產品，尤其是老婆餅及蛋卷，集團8成生意額來自本地客人，「疫情期間遊客區店舖的生意下跌了5成，但民生區則沒有大影響，整體拉勻是下跌了2成。」

他表示，2月通關後生意有明顯增長，「以尖沙咀店為例，生意額已回復至疫前8成。」他亦肯定消費券能帶來正面影響，「今次已是第三次派消費券，根據過往經驗，派發消費券當月的生意額會提升15至20%」雖然今次只派5,000元，但消費券能帶動零售氣氛，故他預期今次派券能提升3成生意額。

為了迎接龐大的通關商機，恆香在今年新年開始將食物重新包裝，特別是推出禮盒裝及獨立包裝，方便遊客携帶產品前往外地，同時亦會加強宣傳。「疫情期間我們增加了4間分店，這是較緩慢的發展，今年我們將會更進取開新店。」王偉樑稱，現時計劃中的本地新店就有2、3間，同時亦打算拓展海外業務，包括加拿大、日本及內地，「內地是非常龐大的市場，單是在廣東開5至10間店都沒有難度，何況還可以再北上發展。」

此外，恆香在2021年還在上環開設了首間恆香冰室，提供新鮮的酥餅及麵包，「老婆餅配飲品，可以給顧客不同的體驗」，他表示滿意冰室業績，今年將會再開2間新分店，「以往單打獨鬥比較難搞，現在全港團結一致向外推廣，定會向好的方向發展。」

▲ 恆香行政總裁王偉樑指出，2月通關後生意有明顯增長。

回味聯乘外國原材料吸客

回味傳統手工雞蛋卷（下稱「回味」）2015年創立，主打雞蛋卷、鳳凰卷及西式酥餅如蝴蝶酥、杏仁酥等，「我們在創立初期就只有兩款產品，然後每年遞增，現在已增至20款。」回味創辦人譚淑珍說。

回味一直主打本地市場，「疫情之前，本地市場與旅客的比例各佔一半，生意額則是本地客佔80%，旅客20%。」盡管如此，品牌仍是有跟手信市場接觸，「落馬洲、羅湖的免稅店，以及高鐵站內的手信店都有賣我們的產品。」疫情期間封關，他們大約減少了2成生意，但品牌並沒有因此閒下來，他們將資源轉投本地市場，在社交平台落廣告、與KOL及報章合作等，務求擴大接觸面，「我們成功提升了知名度，本地生意額亦提升了10至15%。」

為了迎接消費券商機，品味除會繼續推出新產品，還會將舊產品聯承外地的原材料推陳出新，「例如我們就曾經將蛋卷聯乘日本的抹茶粉，推出抹茶味蛋卷，吸納雙方品牌的粉絲，反應相當不俗」。

通關伊始，口岸的零售商已經聯絡他們取貨售賣，回味近年開始將大罐裝變身，成為只有四份之一大小的「回味細嚐系列」，包裝更精美體面，亦方便旅客放進行李，「現時我們共有6個款式，今年目標是再加1至2款。」他們預期，通關後今年銷售會增加20%。未來是希望繼續鞏固本地市場，同時開拓澳洲、英國、荷蘭等海外華人市場，「我們的願景是將中國小食帶到全世界。」

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本報記者：歐陽佩

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