逸璟．龍灣兩房買家月初簽臨約　現已撻訂離場　料遭殺訂37萬

雖然新盤市道暢旺，但仍錄零星撻訂，其中內房中冶（01618）發展、位於青山公路青龍頭的逸璟．龍灣，新錄一單撻訂，業主料遭發展商殺訂約37萬元。

據成交紀錄冊顯示，逸璟．龍灣2座7樓G室，實用面積522平方呎，兩房間隔，原於今年3月5日以742.1萬元沽出，但買家簽訂臨時買賣合約後，交易再未有進展，即撻訂離場，料遭沒收樓價5%之訂金，涉約37.1萬元。

值得留意的是，新盤市場經常有零星撻訂。即使是數年前的旺市，每逢新盤開售也有零星撻訂。除非發展商其後將撻訂單位減價重售，否則不宜看得太淡。

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