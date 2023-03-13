【港元定存】1年港元定存息最高4.1厘 季結臨近港銀紛加息搶存

▲ 港銀掉頭掀加息戰

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踏入季結月第3周，今天（3月13日）有4間大小銀行加港元定期存款息，包括大新 （02356） 調高3個月或以上年息，當中半年及1年期年息勁加0.3厘，劃一至4.1厘破頂息；工銀亞洲全面加息，且把1年定存息重返4厘；信銀國際提高1個月年息0.25厘至重上3厘，3個月年息加0.2厘至3.7厘；建行亞洲微升4個月或以上年息0.05厘，現時最高是1年的3.5厘。

交銀3個月美元定存息 加至5厘

另方面，大新大幅上調3個月或以上美元定期存款年息0.3厘，目前3個月、半年及1年年息齊報5厘；交銀香港搶吸美元，勁加3個月美元定存年息0.5厘至5厘水平；跟富邦齊問鼎雙冠王。

此外，3月快進入下半場，港銀陸續掉頭加息，計及上周大新及大眾銀行已出手，近日5行趕上加息快車；專家料存息有望止跌回升，因業界須粉飾首季業績，且緊盯矽谷銀行爆煲後遺症，先力搶避險資金。

花旗維持新近調高聯儲局於下周四（23日）的加息預測，由0.25厘上調至0.5厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，花旗分析員預期，3月或加息50點子，5月及6月各加0.25厘，令利率最終水平或達5.5厘到5.75厘。高盛則預期，下周四儲局緊急煞停加息。

順帶一提，匯立預告明天（14日）白色情人節再有驚喜，上次情人節驚現「一生一世」、13.14厘快閃超高息，但名額有限，早上9時多已遭秒殺爆額。再者，「高息祭」的每次限額，從過往的1萬元劈半至存款上限5000元。上周五匯立促有情人先入錢在WeLab Bank戶口，冀捕捉優惠。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪