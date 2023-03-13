  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】1年港元定存息最高4厘 季結臨近港銀紛加息搶存

15:50 2023/03/13

分享：

分享：

港銀掉頭掀加息戰

    點擊圖片放大
    +26
    +25

踏入季結月第3周，今天（3月13日）有3間大小銀行加港元定期存款息，包括工銀亞洲全面加息，且把1年定存息重返4厘；信銀國際提高1個月年息0.25厘至重上3厘，3個月年息加0.2厘至3.7厘；建行亞洲微升4個月或以上年息0.05厘，現時最高是1年的3.5厘。

交銀3個月美元定存息 加至5厘

另方面，交銀香港搶美金，勁加3個月美元定存年息0.5厘至5厘水平；跟富邦齊問鼎雙冠王。

此外，3月快進入下半場，港銀陸續掉頭加息，計及上周大新 （02356） 及大眾銀行已出手，近日5行趕上加息快車；專家料存息有望止跌回升，因業界須粉飾首季業績，且緊盯矽谷銀行爆煲後遺症，先力搶避險資金。

花旗維持新近調高聯儲局於下周四（23日）的加息預測，由0.25厘上調至0.5厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，花旗分析員預期，3月或加息50點子，5月及6月各加0.25厘，令利率最終水平或達5.5厘到5.75厘。高盛則預期，下周四儲局緊急煞停加息。

  • 高息榜：
  • 7天：恒生 （00011） 10.9厘
  • 1個月：眾安（ZA Bank）10厘，被推薦的新開戶客獲1張加息券9.9厘，再加基本利率0.1厘，惟須注意，快閃息於本周三截止；虛銀Mox Bank向新客提供10厘息，優惠至本月底；滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞
  • 3個月：虛銀平安壹賬通（PAOB）6厘
  • 半年：集友3.85厘將於本周三到期
  • 1年：大眾銀行及工銀亞洲齊報4厘，大眾的門檻是50萬元，工銀亞洲要求指定理財戶的入場費300萬元

順帶一提，匯立預告明天（14日）白色情人節再有驚喜，上次情人節驚現「一生一世」、13.14厘快閃超高息，但名額有限，早上9時多已遭秒殺爆額。再者，「高息祭」的每次限額，從過往的1萬元劈半至存款上限5000元。上周五匯立促有情人先入錢在WeLab Bank戶口，冀捕捉優惠。

更多【高息定存】文章

相關文章：【歐元定期存款】歐元定存最高7厘 花旗料歐央行加息至4厘才見頂

【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大眾銀行 集友銀行 眾安銀行 虛擬銀行 恒生銀行（00011） 大新銀行（02356） 交銀香港 建行亞洲 信銀國際 工銀亞洲

下一篇文章

【疫後模式】遙距工作成常態　公幹重要性逐減
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】 大跌市急覓避風港 1年港元定存4厘賺息兩萬元
【港元定期存款】 大跌市急覓避風港 1年港元定存4厘賺息兩萬元
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【港元定存】中銀手機開戶迎新賞港元定存息4.8厘 邊間港銀迎新獎賞最高息？
【港元定存】中銀手機開戶迎新賞港元定存息4.8厘 邊間港銀迎新獎賞最高息？
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【歐元定期存款】歐元定存最高7厘 花旗料歐央行加息至4厘才見頂
【歐元定期存款】歐元定存最高7厘 花旗料歐央行加息至4厘才見頂
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款