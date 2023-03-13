【手信市場】皇玥、奇華與旅發局合作　派電子現金券吸客

中港通關，陸客明顯增多，各界都希望能抓緊商機，提升生意額，主打蛋卷、酥餅等手信業務的零售商也不例外，大家除推出精美的手信包裝外，皇玥及奇華更與旅發局合作，以電子現金券吸客。

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皇玥推團體旅客優惠

皇玥2018年於香港創立，自設9萬平方呎廠房，生產多款中式餅食，包括蝴蝶酥、蛋卷、曲奇等等，疫情之前手信業務佔整體生意額65%，當中本地人佔20%，遊客佔45%。皇玥集團創辦人及行政總裁嚴運波博士表示，香港經濟一直很仰賴遊客，幾年疫情對各行各業的打擊都很大，但他們的產品都深受本地人歡迎，「在沒有遊客的日子，我們以香港市場為重心，更集中資源在本地推廣，如地鐵及Facebook廣告等。」

集團在疫下擴展，由2019年的2間門店拓展至現時共35間分店，並開設全新品牌「明玥」，主打高質兒童食品，如水果軟糖、朱古力和果仁，吸引不同階層的消費者購買。

通關之後，皇玥積極與不同策略性夥伴合作，「例如我們在山頂廣場、荷里活廣場、奧海城等分店給予團體旅客優惠；此外我們亦參加了香港旅遊發展局的『Hello Hong Kong』旅客獎賞活動，旅客可以下載皇玥的100元現金券，在全線門市購物。」

嚴博士稱，通關首2個星期已有10至15%生意升幅，他對前景感到樂觀，「預期3個月之後升幅更可達到5成」，他們將會力谷皇牌產品「八味蝴蝶酥」，同時推出全新特色手信「香港故事系列」禮盒，據悉反應理想。

▲ 皇玥集團創辦人及行政總裁嚴運波博士表示，通關首2個星期已有10至15%生意升幅。

奇華發展廠房應需求

奇華餅家執行董事黃嘉信表示，他們的主打產品包括熊貓曲奇、合桃酥、蛋卷和老婆餅等，銷售佔比遊客為25至30%，其餘為本地人，「疫情對生意打擊佷大，最差時下跌了4成」，但隨著中港通關，今年比去年同期已上升3成銷售，「我們在機場共有4間店，去年年尾至今年初重開了其中兩間，反應不俗；銅鑼灣、尖沙咀和旺角店等遊客區的店舖生意亦明顯上升。」

現時奇華與旅發局合作，推出100元電子優惠券給旅客，「我們最近推出了不同口味的杏仁脆片以及米粉曲奇等，希望能吸引年輕消費者及健康一族」。他預期今年生意額會有雙位數字增長，為了配合香港、內地及大灣區的需求，奇華將會發展大埔的第二期廠房，提升產能。

▲ 奇華餅家執行董事黃嘉信指出，將會發展大埔的第二期廠房，提升產能。

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本報記者：歐陽佩

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