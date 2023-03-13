聯儲局宣布了穩定銀行系統的措施後 Bitcon周一反彈8％

美國當局宣布計劃限制矽谷銀行（SVB）倒閉的影響，以及加密貨幣公司Circle向投資者保證其掛鉤安全後，比特幣Bitcon和其他加密貨幣周一（13日）反彈。

美國財政部和聯儲局宣布了一系列穩定銀行系統的措施，並表示SVB的儲戶將在周一獲得他們的存款。這些舉措是在當局接管總部位於紐約的Signature Bank時採取的，這是幾天之內第二家破產的銀行。

由於擔心數字穩定幣USD Coin（USDC）背後的公司Circle對矽谷銀行的風險敞口，USDC失去了1:1的美元掛鉤，並在周六創下歷史新低，但它又恢復了。它的價格為0.9917美元，接近平價，比上週0.88美元左右的低點有所上升。

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Circle首席執行官Jeremy Allaire在推特上表示，在倒閉的矽谷銀行持有的33億美元USDC儲備存款將在美國銀行周一（13日）開盤時全部到位。

Allaire指，Circle的USDC業務將開門營業，包括通過他們與Cross River Bank的新夥伴關係進行新的自動結算。

比特幣從周日的低點上漲約8%，報22,466美元。

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責任編輯：張瑋婷